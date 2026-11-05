Yatırım fonlarında 17 Eylül'de başlayan işlem kısıtlamaları devam ediyor. Bağımsız fon verilerine göre tasfiye kapsamına alınmayan 69 yatırım fonu, 5 Kasım itibarıyla hala alım ve satıma kapalı bulunuyor. Toplam büyüklükleri yaklaşık 30,7 milyar TL olarak hesaplanan fonların yeniden işleme açılacağı tarih ise henüz netleşmedi. Peki, bu fonlardaki işlemler ne zaman başlayacak?

İŞLEME KAPALI 69 FON NE ZAMAN AÇILACAK?

SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, tasfiye kapsamı dışında kalan fonların yeniden işleme açılmasına ilişkin koşullar belirlendi.

Buna göre tasfiye listesinde bulunmayan ancak 17 Eylül tarihli kararlar doğrultusunda işlemleri durdurulan fonlar, ilgili tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından bütün dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden alım ve satıma açılabilecek.

Fonların yeniden işleme açılacağı tarih ise portföy yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınarak kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

Dolayısıyla 69 fonun tamamı için açıklanmış ortak bir işlem başlangıç tarihi bulunmuyor.

TASFİYE TAMAMLANMADAN AÇILABİLECEK FONLAR VAR MI?

SPK'nın düzenlemesinde bazı fonların daha erken işleme açılabilmesine de imkân tanındı.

Tasfiye kapsamında bulunmamasına karşın işlemleri durdurulan fonlardan, tasfiye edilen fonlarla sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olanlar, tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden yeniden işleme açılabilecek.

Bu işlem, tasfiye süreciyle görevlendirilen banka tarafından gerçekleştirilebilecek.

Ancak söz konusu düzenleme, işlem kısıtlaması bulunan bütün fonların aynı anda yeniden açılacağı anlamına gelmiyor.

30,7 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ FONLARIN YATIRIMCI SAYISI

5 Kasım tarihli bağımsız veri derlemesinde 69 yatırım fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 30,7 milyar TL olarak hesaplandı.

Aynı derlemede fon bazındaki yatırımcı kayıtlarının toplamı 178 bin 863 olarak gösterildi.

Bununla birlikte bu rakam, doğrudan tekil yatırımcı sayısını ifade etmiyor. Bir yatırımcı birden fazla fonda katılma payına sahip olabildiği için aynı kişi farklı fonların kayıtlarında yer alabiliyor.

TASFİYE EDİLEN 131 FONDAN FARKI NE?

SPK'nın 17 Eylül'de aldığı kararlarla tasfiye kapsamına alınan 131 fonda, varlıkların nakde dönüştürülmesi ve yatırımcılara ödeme yapılmasına yönelik ayrı bir süreç yürütülüyor.

Kurulun 23 Eylül tarihli açıklamasına göre bu fonlarda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarında 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Tasfiye dışında kalan 69 fonda ise temel konu, fon katılma paylarının yeniden alım ve satıma açılması.

Bu nedenle tasfiye kapsamındaki fonlar için belirlenen ara ödeme ve nihai ödeme esasları, yalnızca işlem kısıtlaması bulunan fonlara otomatik olarak uygulanmıyor.

FON YATIRIMCILARI NE YAPMALI?

İşlemleri kısıtlanan fonlarda yatırımcıların öncelikle sahip oldukları fonun tasfiye listesinde bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

Tasfiye dışında kalan fonların yeniden işleme açılmasına ilişkin tarihler ve alım-satım koşulları, ilgili kurucu portföy yönetim şirketlerinin duyurularından ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) takip edilebilecek.

SPK'nın açıklaması doğrultusunda, yeniden işlem başlangıcına ilişkin esaslar fon bazında belirlenecek.