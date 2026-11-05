Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirten Erdoğan, soruşturma kapsamında beklenmedik isimlerin de ortaya çıktığını ifade etti. Erdoğan, "Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler" dedi.

ERDOĞAN: "HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR HESAP VERECEK"

Sermaye piyasalarında manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edilmesine karşı gerekli adımların atılacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek."

Erdoğan, sermaye piyasalarının usulsüzlüklerden arındırılacağını ifade ederek, "Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız." dedi.

"HİÇ UMMADIĞINIZ İNSANLAR BU İŞLERİN İÇERİSİNE GİRMİŞLER"

Fon soruşturmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli yol haritasının oluşturulduğunu ve kurumların kendi sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan, soruşturmalara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor."

FON SORUŞTURMASINDA YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında çeşitli kişi ve kuruluşlara ilişkin adli işlemler devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eylül ayında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti.

Soruşturma kapsamında sermaye piyasalarında manipülasyon, rüşvet ve usulsüzlük iddiaları incelenirken tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara yönelik ödeme süreçleri de yürütülüyor.