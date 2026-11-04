Fonların olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde yatırımcılara yapılan ödemelerin toplamı 117,6 milyar TL'ye ulaştı. Olağanüstü tasfiye kapsamında ödeme alan 390 bin 219 yatırımcıdan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYE KAPSAMINDA 62,2 MİLYAR TL ÖDENDİ

Fonların olağanüstü tasfiye süreçlerinde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 133 bin 839 yatırımcının ana parasının tamamı karşılandı. Diğer yatırımcıların ana para kayıplarının ne ölçüde karşılandığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR TL ÖDEME

Olağan tasfiye süreçlerinde ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme yapıldı.

Böylece iki tasfiye süreci kapsamında yatırımcılara aktarılan toplam tutar 117,6 milyar TL olarak kaydedildi.

FON TASFİYESİNDE SON ÖDEME TABLOSU