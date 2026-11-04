Fon tasfiyesinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar TL ödendi. Olağanüstü tasfiye kapsamında 133 bin 839 yatırımcının ana parasının tamamı karşılandı.
Fonların olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde yatırımcılara yapılan ödemelerin toplamı 117,6 milyar TL'ye ulaştı. Olağanüstü tasfiye kapsamında ödeme alan 390 bin 219 yatırımcıdan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı öğrenildi.
OLAĞANÜSTÜ TASFİYE KAPSAMINDA 62,2 MİLYAR TL ÖDENDİ
Fonların olağanüstü tasfiye süreçlerinde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 133 bin 839 yatırımcının ana parasının tamamı karşılandı. Diğer yatırımcıların ana para kayıplarının ne ölçüde karşılandığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR TL ÖDEME
Olağan tasfiye süreçlerinde ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme yapıldı.
Böylece iki tasfiye süreci kapsamında yatırımcılara aktarılan toplam tutar 117,6 milyar TL olarak kaydedildi.
FON TASFİYESİNDE SON ÖDEME TABLOSU
- Olağanüstü tasfiye ödemesi: 62,2 milyar TL
- Olağanüstü tasfiye kapsamında ödeme alan: 390 bin 219 yatırımcı
- Ana parasının tamamı karşılanan: 133 bin 839 yatırımcı
- Olağan tasfiye ödemesi: 55,4 milyar TL
- Olağan tasfiye kapsamında ödeme alan: 55 bin 821 yatırımcı
- Toplam ödeme: 117,6 milyar TL