Borsa İstanbul'da 4 Kasım 2026 tarihinde 23 şirket toplam 20,8 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi. İşte geri alım yapan hisseler ve işlem miktarları.
Borsa İstanbul'da işlem gören 23 şirket, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü pay geri alım programları kapsamında toplam 20 milyon 844 bin 361 lotluk alım gerçekleştirdi. Geri alım miktarında Turkcell (TCELL), Garanti BBVA (GARAN) ve Tukaş (TUKAS) ilk üç sırada yer aldı.
4 KASIM'DA 23 ŞİRKET PAY GERİ ALIMI YAPTI
Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin pay geri alım işlemleri 4 Kasım 2026 tarihinde de devam etti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen işlemler arasında en yüksek miktarlı geri alım Turkcell tarafından gerçekleştirildi.
Turkcell (TCELL), 12 milyon 883 bin 764 adet payı toplam 1 milyar 207 milyon TL bedelle geri aldığını duyurdu.
Garanti BBVA (GARAN) 2 milyon 474 bin 579 lot, Tukaş (TUKAS) ise 2 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
4 KASIM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN HİSSELER
Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım miktarları, lot bazında büyükten küçüğe şu şekilde sıralandı;
|Şirket
|Hisse Kodu
|Geri Alınan Pay (Lot)
|Turkcell
|TCELL
|12.883.764
|Garanti BBVA
|GARAN
|2.474.579
|Tukaş Gıda
|TUKAS
|2.000.000
|Rainbow Polikarbonat
|RNPOL
|700.525
|Arsan Holding
|ARSAN
|601.290
|Net Holding
|NTHOL
|360.000
|Ekim Turizm
|EKIM
|333.000
|Sanifoam
|SANFM
|280.000
|Gedik Yatırım
|GEDIK
|150.000
|Bahadır Kimya
|BAHKM
|140.000
|Luxera GYO
|LXGYO
|125.000
|Netcad Yazılım
|NETCD
|107.000
|Limak Doğu Anadolu Çimento
|LMKDC
|100.000
|Osmanlı Yatırım
|OSMEN
|100.000
|Gübre Fabrikaları
|GUBRF
|100.000
|Yayla Agro Gıda
|YYLGD
|94.531
|Etiler Gıda
|ETILR
|85.000
|Ulusoy Un
|ULUUN
|75.000
|İzdemir Enerji
|IZENR
|69.409
|PC İletişim
|PCILT
|25.491
|Sanko Pazarlama
|SANKO
|20.000
|Graintürk Holding
|GRTHO
|17.583
|Söke Değirmencilik
|SOKE
|2.189
|TOPLAM (23 ŞİRKET)
|20.844.361
PAY GERİ ALIMI NEDİR?
Pay geri alımı, halka açık bir şirketin kendi hisselerini Borsa İstanbul üzerinden satın alması işlemidir.
Şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen geri alım programları kapsamında piyasadan kendi paylarını satın alabilir.
Geri alım işlemleri şirketin dolaşımdaki pay miktarını etkileyebilir. Ancak geri alım yapılması, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez.
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