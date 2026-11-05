Borsa İstanbul'da işlem gören 23 şirket, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü pay geri alım programları kapsamında toplam 20 milyon 844 bin 361 lotluk alım gerçekleştirdi. Geri alım miktarında Turkcell (TCELL), Garanti BBVA (GARAN) ve Tukaş (TUKAS) ilk üç sırada yer aldı.

4 KASIM'DA 23 ŞİRKET PAY GERİ ALIMI YAPTI

Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin pay geri alım işlemleri 4 Kasım 2026 tarihinde de devam etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen işlemler arasında en yüksek miktarlı geri alım Turkcell tarafından gerçekleştirildi.

Turkcell (TCELL), 12 milyon 883 bin 764 adet payı toplam 1 milyar 207 milyon TL bedelle geri aldığını duyurdu.

Garanti BBVA (GARAN) 2 milyon 474 bin 579 lot, Tukaş (TUKAS) ise 2 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

4 KASIM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN HİSSELER

Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım miktarları, lot bazında büyükten küçüğe şu şekilde sıralandı;

Şirket Hisse Kodu Geri Alınan Pay (Lot) Turkcell TCELL 12.883.764 Garanti BBVA GARAN 2.474.579 Tukaş Gıda TUKAS 2.000.000 Rainbow Polikarbonat RNPOL 700.525 Arsan Holding ARSAN 601.290 Net Holding NTHOL 360.000 Ekim Turizm EKIM 333.000 Sanifoam SANFM 280.000 Gedik Yatırım GEDIK 150.000 Bahadır Kimya BAHKM 140.000 Luxera GYO LXGYO 125.000 Netcad Yazılım NETCD 107.000 Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC 100.000 Osmanlı Yatırım OSMEN 100.000 Gübre Fabrikaları GUBRF 100.000 Yayla Agro Gıda YYLGD 94.531 Etiler Gıda ETILR 85.000 Ulusoy Un ULUUN 75.000 İzdemir Enerji IZENR 69.409 PC İletişim PCILT 25.491 Sanko Pazarlama SANKO 20.000 Graintürk Holding GRTHO 17.583 Söke Değirmencilik SOKE 2.189 TOPLAM (23 ŞİRKET) 20.844.361

PAY GERİ ALIMI NEDİR?

Pay geri alımı, halka açık bir şirketin kendi hisselerini Borsa İstanbul üzerinden satın alması işlemidir.

Şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen geri alım programları kapsamında piyasadan kendi paylarını satın alabilir.

Geri alım işlemleri şirketin dolaşımdaki pay miktarını etkileyebilir. Ancak geri alım yapılması, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez.

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