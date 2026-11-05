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Borsa İstanbul'da 4 Kasım 2026 tarihinde 23 şirket toplam 20,8 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi. İşte geri alım yapan hisseler ve işlem miktarları.

Borsa İstanbul'da işlem gören 23 şirket, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü pay geri alım programları kapsamında toplam 20 milyon 844 bin 361 lotluk alım gerçekleştirdi. Geri alım miktarında Turkcell (TCELL), Garanti BBVA (GARAN) ve Tukaş (TUKAS) ilk üç sırada yer aldı.

4 KASIM'DA 23 ŞİRKET PAY GERİ ALIMI YAPTI

Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin pay geri alım işlemleri 4 Kasım 2026 tarihinde de devam etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen işlemler arasında en yüksek miktarlı geri alım Turkcell tarafından gerçekleştirildi.

Turkcell (TCELL), 12 milyon 883 bin 764 adet payı toplam 1 milyar 207 milyon TL bedelle geri aldığını duyurdu.

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Garanti BBVA (GARAN) 2 milyon 474 bin 579 lot, Tukaş (TUKAS) ise 2 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

Borsada 20,8 milyon lotluk geri alım! 23 şirket hissesini topladı, Görsel 1

4 KASIM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN HİSSELER

Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım miktarları, lot bazında büyükten küçüğe şu şekilde sıralandı;

Şirket Hisse Kodu Geri Alınan Pay (Lot)
Turkcell TCELL 12.883.764
Garanti BBVA GARAN 2.474.579
Tukaş Gıda TUKAS 2.000.000
Rainbow Polikarbonat RNPOL 700.525
Arsan Holding ARSAN 601.290
Net Holding NTHOL 360.000
Ekim Turizm EKIM 333.000
Sanifoam SANFM 280.000
Gedik Yatırım GEDIK 150.000
Bahadır Kimya BAHKM 140.000
Luxera GYO LXGYO 125.000
Netcad Yazılım NETCD 107.000
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC 100.000
Osmanlı Yatırım OSMEN 100.000
Gübre Fabrikaları GUBRF 100.000
Yayla Agro Gıda YYLGD 94.531
Etiler Gıda ETILR 85.000
Ulusoy Un ULUUN 75.000
İzdemir Enerji IZENR 69.409
PC İletişim PCILT 25.491
Sanko Pazarlama SANKO 20.000
Graintürk Holding GRTHO 17.583
Söke Değirmencilik SOKE 2.189
TOPLAM (23 ŞİRKET) 20.844.361

PAY GERİ ALIMI NEDİR?

Pay geri alımı, halka açık bir şirketin kendi hisselerini Borsa İstanbul üzerinden satın alması işlemidir.

Şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen geri alım programları kapsamında piyasadan kendi paylarını satın alabilir.

Geri alım işlemleri şirketin dolaşımdaki pay miktarını etkileyebilir. Ancak geri alım yapılması, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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