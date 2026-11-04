Borsa İstanbul, BIST Geri Alım Endeksi'ne 43 hissenin alınacağını, 1 hissenin çıkarılacağını duyurdu. Değişiklikler 6 Kasım'da yürürlüğe girecek.
Borsa İstanbul, BIST Geri Alım Endeksi'nde 6 Kasım-4 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, dönemsel değerlendirme sonucunda 43 hisse endekse dahil edilirken 1 hisse endeksten çıkarılacak.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NE 43 HİSSE DAHİL EDİLECEK
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST Geri Alım Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin dönemsel değerleme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.
Değerlendirmenin BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ne uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Yeni liste 6 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 4 Aralık 2026 tarihine kadar uygulanacak.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NE DAHİL EDİLEN HİSSELER
Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre endekse alınacak 43 hisse şöyle:
- AAGYO – Ağaoğlu GMYO
- ADGYO – Adra GMYO
- AGROT – Agrotech Teknoloji
- AKFIS – Akfen İnşaat
- AKHAN – Akhan Un
- ALBTN – Albayrak Beton Sanayi
- ATATP – ATP Yazılım
- AZTEK – Aztek Teknoloji
- BERA – Bera Holding
- BMSCH – BMS Çelik Hasır
- BNTAS – Bantaş Ambalaj
- CGCAM – Çağdaş Cam
- CVKMD – CVK Maden
- DOFRB – DOF Robotik
- ERCB – Erciyas Çelik Boru
- ESCAR – Escar Filo
- GENTS – Gentaş
- GUBRF – Gübre Fabrikaları
- HRKET – Hareket Proje Taşımacılığı
- KLGYO – Kiler GMYO
- KLRHO – Kiler Holding
- KLYPV – Kalyon Güneş Teknolojileri
- KPEKS – Kapeks Kimya
- KRDMA – Kardemir (A)
- KRDMD – Kardemir (D)
- KZGYO – Kuzugrup GMYO
- MCARD – Metropal Kurumsal Hizmetler
- METEN – Metgün Enerji
- NETCD – Netcad Yazılım
- ODAS – Odaş Elektrik
- OSMEN – Osmanlı Menkul
- OZYSR – Özyaşar Tel
- QUICK – Quick Sigorta
- SANKO – Sanko Pazarlama
- SELEC – Selçuk Ecza Deposu
- SOKE – Söke Değirmencilik
- SVGYO – Savur GMYO
- TABGD – TAB Gıda
- TATEN – Tatlıpınar Enerji Üretim
- TCKRC – Kıraç Galvaniz
- TKNKA – Teknika Plastik
- ULUUN – Ulusoy Un Sanayi
- ZERGY – Zeray GMYO
ENDEKSTEN ÇIKARILACAK HİSSE BELLİ OLDU
Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) payları BIST Geri Alım Endeksi kapsamından çıkarılacak.
Söz konusu değişiklik 6 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ NEDİR?
BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA), kendi paylarını satın almak amacıyla geri alım programı uygulayan şirketlerin hisselerinden oluşuyor.
Endeks kapsamı belirlenirken şirketlerin KAP üzerinden yaptığı pay geri alım bildirimleri dikkate alınıyor.
Bir şirketin endekse dahil edilmesi, o gün mutlaka yeni bir pay geri alım işlemi gerçekleştirdiği anlamına gelmiyor.
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