Borsa İstanbul, BIST Geri Alım Endeksi'nde 6 Kasım-4 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, dönemsel değerlendirme sonucunda 43 hisse endekse dahil edilirken 1 hisse endeksten çıkarılacak.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NE 43 HİSSE DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST Geri Alım Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin dönemsel değerleme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Değerlendirmenin BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ne uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni liste 6 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 4 Aralık 2026 tarihine kadar uygulanacak.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NE DAHİL EDİLEN HİSSELER

Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre endekse alınacak 43 hisse şöyle:

AAGYO – Ağaoğlu GMYO ADGYO – Adra GMYO AGROT – Agrotech Teknoloji AKFIS – Akfen İnşaat AKHAN – Akhan Un ALBTN – Albayrak Beton Sanayi ATATP – ATP Yazılım AZTEK – Aztek Teknoloji BERA – Bera Holding BMSCH – BMS Çelik Hasır BNTAS – Bantaş Ambalaj CGCAM – Çağdaş Cam CVKMD – CVK Maden DOFRB – DOF Robotik ERCB – Erciyas Çelik Boru ESCAR – Escar Filo GENTS – Gentaş GUBRF – Gübre Fabrikaları HRKET – Hareket Proje Taşımacılığı KLGYO – Kiler GMYO KLRHO – Kiler Holding KLYPV – Kalyon Güneş Teknolojileri KPEKS – Kapeks Kimya KRDMA – Kardemir (A) KRDMD – Kardemir (D) KZGYO – Kuzugrup GMYO MCARD – Metropal Kurumsal Hizmetler METEN – Metgün Enerji NETCD – Netcad Yazılım ODAS – Odaş Elektrik OSMEN – Osmanlı Menkul OZYSR – Özyaşar Tel QUICK – Quick Sigorta SANKO – Sanko Pazarlama SELEC – Selçuk Ecza Deposu SOKE – Söke Değirmencilik SVGYO – Savur GMYO TABGD – TAB Gıda TATEN – Tatlıpınar Enerji Üretim TCKRC – Kıraç Galvaniz TKNKA – Teknika Plastik ULUUN – Ulusoy Un Sanayi ZERGY – Zeray GMYO

ENDEKSTEN ÇIKARILACAK HİSSE BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) payları BIST Geri Alım Endeksi kapsamından çıkarılacak.

Söz konusu değişiklik 6 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ NEDİR?

BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA), kendi paylarını satın almak amacıyla geri alım programı uygulayan şirketlerin hisselerinden oluşuyor.

Endeks kapsamı belirlenirken şirketlerin KAP üzerinden yaptığı pay geri alım bildirimleri dikkate alınıyor.

Bir şirketin endekse dahil edilmesi, o gün mutlaka yeni bir pay geri alım işlemi gerçekleştirdiği anlamına gelmiyor.

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