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Borsa İstanbul, BIST Geri Alım Endeksi'ne 43 hissenin alınacağını, 1 hissenin çıkarılacağını duyurdu. Değişiklikler 6 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Borsa İstanbul, BIST Geri Alım Endeksi'nde 6 Kasım-4 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, dönemsel değerlendirme sonucunda 43 hisse endekse dahil edilirken 1 hisse endeksten çıkarılacak.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NE 43 HİSSE DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST Geri Alım Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin dönemsel değerleme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Değerlendirmenin BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ne uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni liste 6 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 4 Aralık 2026 tarihine kadar uygulanacak.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NE DAHİL EDİLEN HİSSELER

Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre endekse alınacak 43 hisse şöyle:

  1. AAGYO – Ağaoğlu GMYO
  2. ADGYO – Adra GMYO
  3. AGROT – Agrotech Teknoloji
  4. AKFIS – Akfen İnşaat
  5. AKHAN – Akhan Un
  6. ALBTN – Albayrak Beton Sanayi
  7. ATATP – ATP Yazılım
  8. AZTEK – Aztek Teknoloji
  9. BERA – Bera Holding
  10. BMSCH – BMS Çelik Hasır
  11. BNTAS – Bantaş Ambalaj
  12. CGCAM – Çağdaş Cam
  13. CVKMD – CVK Maden
  14. DOFRB – DOF Robotik
  15. ERCB – Erciyas Çelik Boru
  16. ESCAR – Escar Filo
  17. GENTS – Gentaş
  18. GUBRF – Gübre Fabrikaları
  19. HRKET – Hareket Proje Taşımacılığı
  20. KLGYO – Kiler GMYO
  21. KLRHO – Kiler Holding
  22. KLYPV – Kalyon Güneş Teknolojileri
  23. KPEKS – Kapeks Kimya
  24. KRDMA – Kardemir (A)
  25. KRDMD – Kardemir (D)
  26. KZGYO – Kuzugrup GMYO
  27. MCARD – Metropal Kurumsal Hizmetler
  28. METEN – Metgün Enerji
  29. NETCD – Netcad Yazılım
  30. ODAS – Odaş Elektrik
  31. OSMEN – Osmanlı Menkul
  32. OZYSR – Özyaşar Tel
  33. QUICK – Quick Sigorta
  34. SANKO – Sanko Pazarlama
  35. SELEC – Selçuk Ecza Deposu
  36. SOKE – Söke Değirmencilik
  37. SVGYO – Savur GMYO
  38. TABGD – TAB Gıda
  39. TATEN – Tatlıpınar Enerji Üretim
  40. TCKRC – Kıraç Galvaniz
  41. TKNKA – Teknika Plastik
  42. ULUUN – Ulusoy Un Sanayi
  43. ZERGY – Zeray GMYO

ENDEKSTEN ÇIKARILACAK HİSSE BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) payları BIST Geri Alım Endeksi kapsamından çıkarılacak.

Söz konusu değişiklik 6 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ NEDİR?

BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA), kendi paylarını satın almak amacıyla geri alım programı uygulayan şirketlerin hisselerinden oluşuyor.

Endeks kapsamı belirlenirken şirketlerin KAP üzerinden yaptığı pay geri alım bildirimleri dikkate alınıyor.

Bir şirketin endekse dahil edilmesi, o gün mutlaka yeni bir pay geri alım işlemi gerçekleştirdiği anlamına gelmiyor.

BIST Geri Alım Endeksi nde 43 hisseye yer açıldı! 1 hisse çıkarılıyor, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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