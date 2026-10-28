Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 3 endekse ilişkin yeni kararını duyurdu. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nde yapılan değişiklik kapsamında yedek pay sayılarının artırılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda BIST 500, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Temettü 25 endeksleri için toplam 11 hisse ilave yedek pay olarak belirlendi.

BORSA İSTANBUL'DA 11 HİSSE İLAVE YEDEK PAY OLARAK BELİRLENDİ

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, ilgili endekslerdeki yedek pay sayılarının yükseltilmesine yönelik kural değişikliği doğrultusunda belirlenen dönemler için ilave yedek pay listeleri oluşturuldu.

BIST 500 Endeksi (1 Ekim - 31 Aralık 2026)

DESA Deri (DESA)

Oyak Yatırım Menkul Değerler (OYYAT)

Koroplast Temizlik Ambalaj (KRPLS)

Mondi Turkey (MNDTR)

Brisa (BRISA)

Yükselen Çelik (YKSLN)

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi (1 Ekim - 31 Aralık 2026)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

Enerjisa Enerji (ENJSA)

BIST Temettü 25 Endeksi (1 Kasım 2026 - 31 Ocak 2027)

Ege Gübre (EGGUB)

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA)

İLAVE YEDEK PAY KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul'un açıkladığı liste, söz konusu 11 hissenin doğrudan ilgili endekslere dahil edildiği anlamına gelmiyor.

İlave yedek paylar, endeks bileşiminde değişiklik yapılması gerektiğinde ilgili kurallar çerçevesinde değerlendirilebilecek hisseleri ifade ediyor.

Son kararla birlikte üç endeksin belirlenen dönemlerine ilişkin yedek pay listeleri genişletilmiş oldu.