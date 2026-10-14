Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi gün ortasında 36,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’un en yüksek hacimli hisselerinin yer aldığı BIST 30 endeksi, saat 16:25 itibarıyla günlük yüzde 0,72'lik kayıpla 15.082,64 puan seviyelerine kadar geriledi.

Gün içi işlemlerde 15.048,28 puana kadar sarkan endekste toplam işlem hacmi 55,93 milyar TL’ye ulaşırken, grafiklerdeki kırmızı mumlar satış baskısının ağırlığını göz önüne serdi.

BIST 30 kapsamında işlem gören payların büyük bir bölümü günü ekside sürdürürken, yalnızca sınırlı sayıda hisse pozitif ayrışmayı başardı.

AYRIŞAN VE DEĞER KAZANAN HİSSELER

• TUPRS: Yüzde 2,07 primle 393,75 TL

• ASTOR: Yüzde 1,02 artışla 198,00 TL

• PETKM: Yüzde 0,57 artışla 21,00 TL

• TAVHL: Yüzde 0,37 primle 269,25 TL

• KOZAL: Yüzde 0,35 artışla 40,00 TL

• EREGL: Yüzde 0,11 artışla 37,30 TL

• KCHOL: Yüzde 0,09 artışla 212,70 TL

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Endeks genelindeki düşüşe öncülük eden hisselerde ise madencilik, otomotiv ve ulaştırma paylarındaki kayıplar öne çıktı:

• TRALT: Yüzde 3,82 kayıpla 42,86 TL

• TOASO: Yüzde 2,78 kayıpla 253,25 TL

• TRMET: Yüzde 2,66 kayıpla 131,50 TL

• GUBRF: Yüzde 2,05 kayıpla 393,25 TL

• AKBNK: Yüzde 1,96 kayıpla 67,40 TL

• MGROS: Yüzde 1,96 kayıpla 487,50 TL

• THYAO: Yüzde 1,66 kayıpla 281,50 TL

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE AYRIŞMA

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 1,50 artışla sigorta olurken, en büyük darbeyi yüzde 5,62 kayıpla finansal kiralama ve faktoring sektörü aldı.

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