Borsa İstanbul'da yatırım fonu kriziyle başlayan sert satışların ardından bu kez işlem hacmindeki büyük düşüş gündeme geldi. BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde hacim 81,4 milyar liraya kadar gerileyerek 2026 yılının en düşük ikinci seviyesine indi. İşlem adetlerinde de benzer bir tablo ortaya çıkarken, yatırımcıların önemli bir bölümünün piyasadan uzaklaşarak beklemeye geçtiği değerlendiriliyor.

Fon krizinin yarattığı belirsizlik, bazı hisselerde devam eden taban serileri ve küresel piyasalardaki riskler, Borsa İstanbul'daki işlem aktivitesini baskılamaya devam ediyor.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM HACMİ YÜZDE 69 AZALDI

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, yatırım fonu krizinin etkilerinin yoğunlaştığı 16 Eylül'de BIST 100 endeksinde işlem hacmi 262 milyar 401,9 milyon liraya ulaşmıştı.

Satışların devam ettiği 17 Eylül'de ise işlem hacmi 266 milyar 478,5 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Ancak 12 Ekim Pazartesi günü BIST 100'de işlem hacmi 81 milyar 459,3 milyon liraya kadar geriledi.

Böylece işlem hacmi, 16 Eylül'e kıyasla yaklaşık yüzde 69 azaldı.

Kriz öncesindeki 15 Eylül ile karşılaştırıldığında ise işlem hacmindeki düşüş yüzde 54'e ulaştı.

Bu rakam, 19 Mart'ın ardından yılın en düşük ikinci işlem hacmi olarak kayıtlara geçti.

İŞLEM ADETLERİ DE YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

BIST 100 endeksinde yalnızca işlem hacmi değil, işlem adetleri de sert şekilde geriledi.

12 Ekim'de işlem adedi 3 milyar 810,7 milyon seviyesinde gerçekleşti.

16 Eylül'de 15 milyar 313,9 milyon, 17 Eylül'de ise 16 milyar 484,4 milyon işlem adedi kaydedilmişti.

Buna göre 16 Eylül'e kıyasla işlem adetlerinde yüzde 75,1'lik azalma yaşandı.

Kriz öncesindeki 15 Eylül'e göre düşüş ise yüzde 69 seviyesine ulaştı.

BIST 100'de tarihsel olarak 7-8 milyar seviyesinde bulunan işlem adetleri, son verilerle bu ortalamanın da oldukça altında kaldı.

12 Ekim'deki işlem adedi, 19 Mart ve 26 Mayıs'ın ardından yılın en düşük üçüncü seviyesi oldu.

BIST TÜM ENDEKSİNDE DE SERT GERİLEME

İşlem hacmindeki zayıflama yalnızca BIST 100 endeksiyle sınırlı kalmadı.

Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisseleri kapsayan BIST TÜM endeksinde haftanın ilk işlem gününde 127 milyar 955,9 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Bu rakam, 16 Eylül'e göre yüzde 60, kriz öncesindeki 15 Eylül'e göre ise yüzde 47,2 daha düşük kaldı.

İşlem adetlerinde de 16 Eylül'e kıyasla yüzde 50,3, 15 Eylül'e kıyasla yüzde 41,7 düşüş yaşandı.

YATIRIMCILAR BEKLE-GÖR POZİSYONUNA GEÇTİ

Piyasa uzmanlarına göre yatırım fonu krizinin ardından yaşanan kayıplar, yatırımcıların önemli bir bölümünü yeni işlem yapmaktan uzaklaştırdı.

Özellikle yüksek oynaklığın ardından piyasalarda işlem aktivitesinin yavaşlaması, mevcut koşullar altında olağan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasalarda yeniden güçlü bir işlem hareketliliği oluşabilmesi için yatırımcıların beklentilerini değiştirecek yeni gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Yaklaşan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ve şirketlerden gelecek açıklamaların işlem hacmine kısmen destek sağlayabileceği ifade ediliyor.

Aralık ayında şekillenmeye başlaması beklenen 2027 yılı beklentilerinin ise piyasadan uzaklaşan yatırımcıların yeniden borsaya yönelmesine katkıda bulunabileceği değerlendiriliyor.

GEDİK YATIRIM'DAN BIST 100 İÇİN 19.380 PUAN HEDEFİ

Gedik Yatırım ekonomistlerinin hazırladığı strateji raporunda, Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla zayıf performansına dikkat çekildi.

Rapora göre BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana TL bazında yüzde 9 yükselirken, dolar bazında yaklaşık yüzde 5 geriledi.

Aynı dönemde MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi yüzde 21 değer kazandı.

Böylece MSCI endeksi, BIST 100'ün dolar bazındaki performansını 26 yüzde puan geride bıraktı.

Gedik Yatırım, Türk büyük ölçekli şirketlerinin gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla oluşan değerleme farkının zamanla kapanabileceğini değerlendirdi.

Raporda BIST 100 endeksi için 19.380 puan hedef ve yüzde 58 getiri potansiyeli öngörüldü.

BANKALAR VE HOLDİNGLER İÇİN 2027 BEKLENTİSİ

Gedik Yatırım ekonomistleri, Orta Doğu'daki çatışmalar, yüksek enerji fiyatları ve küresel enflasyonist baskılar nedeniyle 2026'nın kalan bölümünde şirket kârlılıklarının zorlu koşullarla karşılaşabileceğini belirtti.

Raporda politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35'e gerilemesi, 2027'nin ilk yarısında ise 5-6 yüzde puanlık ilave faiz indirimi yapılması öngörüldü.

Parasal gevşeme sürecinin ilerlemesiyle bankaların ve holdinglerin kademeli olarak daha cazip hale gelebileceği değerlendirildi.

Kurumun güncel tahminleri şöyle;

2026 reel FAVÖK büyümesi: Yüzde 3,5

Yüzde 3,5 2026 reel net kâr büyümesi: Yüzde 4,8

Yüzde 4,8 2026 bankacılık sektörü reel net kâr değişimi: Yüzde 2,9 daralma

Yüzde 2,9 daralma 2027 reel FAVÖK büyümesi: Yüzde 7,8

Yüzde 7,8 2027 reel net kâr büyümesi: Yüzde 21,2

Yüzde 21,2 2027 bankacılık sektörü reel net kâr büyümesi: Yüzde 30,1

Raporda, 2027 yılında beklenen kâr toparlanmasının ve faiz indirimlerinin Borsa İstanbul'da yeniden yatırımcı ilgisi oluşmasını destekleyebileceği ifade edildi.

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