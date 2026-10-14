Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK), finansal teknoloji alanındaki faaliyetlerini genişletmeye yönelik yeni bir anlaşmaya imza attı. Şirket, 13 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Grovbi Teknoloji A.Ş. ile iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

LINK HİSSESİ İÇİN YENİ İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşma, kurumsal yazılım ve finansal teknoloji çözümlerinin entegrasyonunu kapsıyor.

İş birliği kapsamında Grovbi Teknoloji'nin Sanal POS, Fiziki POS, CepPOS, linkle ödeme ve pazaryeri entegrasyonu çözümlerinin, başta Link Cloud ERP olmak üzere Link Bilgisayar'ın yazılım ürünleriyle entegre edilmesi planlanıyor.

Söz konusu entegrasyonla işletmelerin ödeme ve tahsilat süreçlerini muhasebe, finans ve satış operasyonlarıyla tek bir yapı üzerinden yönetebilmesine yönelik çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

BULUT TABANLI YAZILIM EKOSİSTEMİ GENİŞLETİLECEK

Link Bilgisayar, anlaşmanın bulut tabanlı yazılım ekosisteminde finansal teknoloji entegrasyonlarının geliştirilmesi ve müşterilere sunulan hizmetlerin kapsamının genişletilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şirketin açıklamasında anlaşmanın finansal büyüklüğüne veya beklenen gelir katkısına ilişkin herhangi bir tutar paylaşılmadı.