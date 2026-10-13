Beta Enerji, Avrupa pazarındaki etkinliğini artıracak ve yeni üretim tesisinin kabiliyetlerini sergileyecek iki kritik uluslararası anlaşmaya imza attı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, imzalanan yeni sözleşmelerin detayları ve ihracat hamleleri paylaşıldı.

Şirket, Romanya’daki BESS projesi kapsamında yeni tesisinde ilk kez üreteceği 250 MVA gücündeki dev transformatörün tedarikini ve montajını üstlenecek.

İLK KEZ ÜRETİLECEK 250 MVA TRANSFORMATÖR

Beta Elektrotechnik GmbH (Yeni Unvanı: Akar Energy GmbH) ile olan distribütörlük sözleşmesinin 8 Haziran 2026’da feshedilmesinin ardından, ilgili bölgedeki satış operasyonları şirket pay sahipleri Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu’nun kurduğu Beta Enerji Europe GmbH üzerinden yürütülmeye başlanmıştı.

Bu yapılanma kapsamında Beta Enerji Europe GmbH, Romanya’daki Enerji Depolama Sistemi (BESS) Projesi çerçevesinde 1.880.000 euro tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. 13 Ekim 2026 tarihli sözleşme; 250 MVA gücündeki dev transformatörün tedariki, nakliyesi, montajı, devreye alınması ve test süreçlerini kapsıyor. Söz konusu transformatör, Beta Enerji’nin yeni üretim tesisinde ilk kez üreteceği 250 MVA gücündeki ürün olma özelliğini taşıyor.

KOSOVA’DAN DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ SİPARİŞİ

Ayrıca şirket, Kosova’da hayata geçirilecek bir proje kapsamında kullanılmak üzere muhtelif güçlerde dağıtım transformatörü tedarikine ilişkin 675.043 euro tutarında ikinci bir sözleşmeye de imza attı.

Her iki sözleşmeye konu olan transformatörlerin üretimi Beta Enerji tesislerinde gerçekleştirilecek ve teslimatlar belirlenen takvime uygun olarak tamamlanacak.

2025 YILI HASILATININ YÜZDE 3’ÜNE KARŞILIK GELİYOR

İmzalanan iki sözleşmenin toplam bedeli, TCMB euro döviz alış kuru baz alındığında 140.802.032 TL’ye karşılık geliyor.

Açıklamada, yeni iş bağlantılarının toplam tutarının şirketin 2025 yılı sonundaki toplam satış hasılatına oranının yüzde 3 seviyesinde olduğu bildirildi.

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