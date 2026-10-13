Kripto para piyasalarında yön arayışı ve yüksek volatilite devam ediyor. Güney Kore hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşler ve ABD teknoloji hisselerindeki gevşemenin etkisiyle gece saatlerinde satış baskısı altına giren Bitcoin (BTC), 81.000 dolar sınırının altına kadar çekildi.

Ancak dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla hızla toparlanan lider kripto para, kısa sürede yeniden 84.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Geçtiğimiz hafta 87.000 dolar direncini test eden ancak bu seviyede kalıcılık sağlayamayan BTC'de yaşanan bu ani fiyat hareketleri, kaldıraçlı işlemlerde yüz milyonlarca dolarlık pozisyonun tasfiye olmasına (likidasyon) yol açtı.

TOM LEE'DEN ASYA UYARISI

Piyasalardaki son durumu değerlendiren ünlü yatırımcı Tom Lee, Güney Kore borsalarında başlayan satış dalgasının zincirleme bir etkiyle kripto para piyasalarına da sıçrayabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Makroekonomik tarafta ise kripto varlıkların kısa vadeli kaderini belirleyecek en önemli gelişme olarak bu hafta açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri öne çıkıyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ışık tutacak bu veriyi yakından takip ediyor.

BİTFİNEX ANALİSTLERİ: "BÜYÜK ÖLÇEKLİ SATIŞ BELİRTİSİ YOK"

Bitcoin’deki son geri çekilmeyi mercek altına alan Bitfinex analistleri, yayımladıkları raporda piyasa psikolojisine dair önemli tespitlerde bulundu:

• Panik Havası Yok: Fiyatın 81.000 dolara gerilemesine rağmen piyasada henüz kitlesel bir panik dalgası gözlemlenmedi.

• Gelişmiş Düzeltme Modeli: Son yaşanan geri çekilmenin, geçmişteki boğa toparlanma dönemlerinde görülen rutin düzeltme hareketleriyle benzerlik taşıdığı ifade edildi.

• Uzun Vadeli Yatırımcı Sabırlı: Önceki işlem aralığından (konsolidasyon bölgesinden) alım yapan yatırımcılar tarafında şu ana kadar büyük ölçekli bir satış baskısı tespit edilmedi.

Analistler, Bitcoin'in tutunması gereken ana destek seviyeleri ile yukarı yönlü hamlelerde karşılaşacağı direnç noktalarının yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

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