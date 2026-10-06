Dolar bazlı küresel yatırım araçlarının 2026 yılının ilk dokuz ayındaki performansı netleşti.

Dokuz aylık dönemde küresel piyasaların lideri yüzde 19,42 primle Nasdaq 100 endeksi olurken, en sert düşüş ise yüzde 20,80 kayıpla gümüşün ons fiyatında yaşandı.

PİYASA ENSTRÜMANLARININ 9 AYLIK GETİRİ BİLANÇOSU

• Nasdaq 100: Yüzde 19,42 yükseliş (Son Fiyat: 30.408,50 puan / Zirve: 30.770,63 puan)

• S&P 500: Yüzde 10,95 yükseliş (Son Fiyat: 7.651,54 puan / Zirve: 7.816,70 puan)

• Dow Jones: Yüzde 5,25 yükseliş (Son Fiyat: 50.906,05 puan / Zirve: 54.744,33 puan)

• Ons Altın: Yüzde 4,20 düşüş (Son Fiyat: 4.157,41 dolar / Zirve: 5.595,47 dolar)

• Bitcoin (BTC): Yüzde 4,52 düşüş (Son Fiyat: 83.553,85 dolar / Dönem İçi En Yüksek: 97.860,60 dolar)

• Ons Gümüş: Yüzde 20,80 düşüş (Son Fiyat: 60,43 dolar / Zirve: 121,65 dolar)

YAPAY ZEKA VE ŞİRKET KÂRLARI WALL STREET’İ REKORA TAŞIDI

ABD borsa endekslerindeki yükselişte ana itici güç teknoloji devlerinin yapay zeka altyapı harcamaları ve güçlü bilançolar oldu:

• Nasdaq 100: Yarı iletken, veri merkezi donanımı ve bulut hizmetleri sağlayıcılarının güçlü performansı sayesinde 22 Eylül’de 30.770,63 puanla tüm zamanların zirvesini gördü.

• S&P 500: İkinci çeyrek bilanço döneminde şirketlerin yüzde 85’inin kâr beklentilerini aşmasıyla 13 Ağustos’ta 7.816,70 puanlık rekor seviyeye ulaştı.

• Dow Jones: Sanayi ve finans ağırlıklı dengeli portföy yapısı nedeniyle daha temkinli bir yükseliş sergileyerek 5 Ağustos’ta 54.744,33 puanla tarihi zirvesini tazeledi.

DEĞERLİ METALLER VE BTC NEDEN İRTİFA KAYBETTİ?

Ocak ayında jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle rekor kıran emtia ve kripto varlıklar, yılın devamında Fed’in sıkı para politikası ve güçlenen doların baskısı altına girdi:

• Altında Faiz ve Dolar Freni: 29 Ocak’ta 5.595,47 dolarla tarihi rekorunu kıran ons altın, enflasyon endişeleri ve Fed’in faiz artırım süreciyle (16 Eylül'de politika faizi yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildi) 3. çeyrek sonunda 4.157,41 dolara geriledi.

• Gümüşte Yüksek Volatillik: Yılın ilk yarısındaki fiziki arz açığı beklentileriyle 29 Ocak'ta 121,65 dolara kadar tırmanan gümüş, vadeli piyasalardaki teminat artışları ve doların güçlenmesiyle yüzde 122’yi aşan geniş bir bantta dalgalanarak 60,43 dolara düştü.

• Bitcoin Zirveden Uzak Kaldı: Yıla 87 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, 14 Ocak’ta en yüksek 97.860,60 doları görse de 6 Ekim 2025’teki 126.198,07 dolarlık tarihi zirvesinin gerisinde kaldı. İlk yarıda spot fonlardan yaşanan çıkışlar fiyatı 57 bin dolara kadar çekse de eylül ayında artan kurumsal fon girişleri ve SEC'in tokenlaştırılmış paylara yönelik muafiyet adımları toparlanmayı destekledi.

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