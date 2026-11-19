Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi Anthropic, 19 Kasım 2026 Perşembe günü ABD'nin Nasdaq borsasında ANT koduyla işlem görmeye başladı.

Şirketin 83 dolardan halka arz edilen hisseleri, ilk işlemlerde 111,50 dolardan açılış yaparak yüzde 34,3 değer kazandı. Bu yükseliş Anthropic'in piyasa değerini yaklaşık 2,01 trilyon dolara taşıdı.

Ancak ilk saatlerdeki güçlü alımların ardından satış baskısı arttı. Hisseler gün içerisinde 115,10 dolara kadar yükseldikten sonra 95 dolar seviyelerine kadar geriledi.

İLK İŞLEMLERDE 2 TRİLYON DOLARLIK DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Anthropic'in halka arz fiyatı, başlangıçta öngörülen 70-78 dolar aralığının üzerinde, 83 dolar olarak belirlendi.

Bu fiyatla yaklaşık 1,5 trilyon dolar değerlemeye ulaşan şirket, Nasdaq'taki ilk işlemlerinde piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkardı.

Hisselerin gün içerisinde 115,10 dolara kadar yükselmesiyle halka arz fiyatına göre prim yüzde 38'i aştı.

Ancak yükseliş kalıcı olmadı. Hisse fiyatının 95 dolar civarına gerilemesiyle halka arz fiyatına göre kazanç yaklaşık yüzde 14 seviyesine indi.

Böylece Anthropic, ilk işlem gününde hem tarihi bir değerlemeye ulaştı hem de yüksek fiyat oynaklığı yaşadı.

81,3 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZLA SPACEX'İ GEÇTİ

Anthropic, toplam 980 milyon adet hissenin 83 dolardan satışa sunulduğu halka arzla yaklaşık 81,34 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Bu rakam, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in haziran ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 75 milyar dolarlık halka arzı geride bıraktı.

Böylece Anthropic, halka arzda toplanan toplam kaynak açısından dünya tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.

Halka arz kapsamında satılan hisselerin yaklaşık 956,4 milyonu şirket tarafından, 23,6 milyonu ise mevcut ortaklar tarafından satışa sunuldu.

Şirketin ayrıca Google, Microsoft, Nvidia ve diğer teknoloji şirketlerinin de aralarında bulunduğu yatırımcılardan 26 milyar dolarlık özel sermaye yatırımı sağlanmasına yönelik anlaşmaları bulunuyor.

ANTHROPIC YÜKSELİRKEN WALL STREET GERİLEDİ

Anthropic'in tarihi halka arzı, ABD hisse senedi piyasalarının genelindeki satış baskısını durdurmaya yetmedi.

Reuters'ın gün içi verilerine göre Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki düşüşte, yapay zeka altyapısına yönelik yüksek yatırım harcamaları, veri merkezi maliyetleri ve şirketlerin uzun vadeli kârlılık beklentilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Anthropic hisselerinin güçlü başlangıcına rağmen kazanımlarının önemli bölümünü geri vermesi, yatırımcıların yapay zeka şirketlerinin yüksek piyasa değerlemelerine yönelik temkinli yaklaşımını da ortaya koydu.

GÖZLER ANTHROPIC'İN ARDINDAN OPENAI'A ÇEVRİLDİ

Anthropic'in halka arzı, gelişmiş yapay zeka modelleri geliştiren büyük şirketlerin halka açık piyasalardaki performansının değerlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Claude modeliyle özellikle kurumsal yapay zeka çözümlerinde faaliyet gösteren şirketin borsa performansı, teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği açısından yakından izleniyor.

Anthropic'in piyasaya girişinin ardından yatırımcıların odağındaki bir diğer şirket ise ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI oldu.

Anthropic hisselerindeki sert dalgalanma, yapay zeka şirketlerinin halka arzlarına yönelik güçlü ilginin yanında yüksek değerlemeler ve gelecekteki kârlılık beklentilerinin de belirleyici olacağını gösterdi.