Yapay zeka şirketi OpenAI, halka arz planlarına ilişkin yeni açıklamada bulundu. OpenAI Başkanı Greg Brockman, şirketin 2027 yılında borsaya açılmaya hazır olabileceğini belirtti. Gelirlerinin yarısından fazlasını artık kurumsal müşterilerden elde eden şirketin yeni finansman turundaki değerleme hedefinin ise 1,4 trilyon dolardan 1,25 trilyon dolara gerilediği bildirildi.

OPENAI NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

OpenAI'ın 2027 yılında halka arz edilmeye hazır hale gelmesi bekleniyor. Şirket yönetiminin son açıklaması, önümüzdeki yıl borsaya açılma ihtimalini güçlendirdi.

Halka arzın gerçekleşmesi halinde OpenAI, yatırımcıların doğrudan hisse sahibi olabileceği halka açık bir şirket haline gelecek.

Bununla birlikte halka arzın kesin tarihi, hisse fiyatı ve borsada işlem göreceği piyasa henüz duyurulmadı.

OPENAI'IN DEĞERLEME HEDEFİ 1,25 TRİLYON DOLARA GERİLEDİ

OpenAI'ın halka arz hazırlıkları devam ederken şirketin yeni finansman turuna ilişkin hedeflerinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre şirketin daha önce 1,4 trilyon dolar olarak belirlenen değerleme hedefi, 1,25 trilyon dolara indirildi.

Aynı dönemde yatırımcılardan sağlanması hedeflenen finansman tutarı da 30 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolara düşürüldü.

Söz konusu rakamlar devam eden özel finansman görüşmelerine ilişkin hedefleri yansıtıyor. Bu nedenle 1,25 trilyon dolarlık değerleme, OpenAI'ın kesinleşmiş halka arz değerini ifade etmiyor.

OPENAI GELİRLERİNİN YARISINDAN FAZLASI ŞİRKETLERDEN GELİYOR

OpenAI Başkanı Greg Brockman, şirketin gelir yapısında önemli bir değişim yaşandığını da açıkladı.

Brockman'ın verdiği bilgiye göre OpenAI'ın toplam gelirlerinin yarısından fazlası artık kurumsal müşterilerden elde ediliyor.

Şirket, ChatGPT'nin bireysel kullanıcılara yönelik aboneliklerinin yanında işletmeler için sunduğu yapay zeka çözümlerine ağırlık veriyor.

Özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan Codex ve kurumsal yapay zeka hizmetleri, OpenAI'ın büyüme stratejisinde önemli yer tutuyor.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ ARASINDA HALKA ARZ REKABETİ

OpenAI'ın 2027 yılına yönelik halka arz hazırlıkları, yapay zeka sektöründe sermaye ihtiyacının arttığı bir döneme denk geliyor.

Şirketin en önemli rakiplerinden Anthropic'in de halka arz hazırlıkları yürüttüğü ve 2026 yılı sona ermeden borsaya açılabileceği belirtiliyor.

Her iki şirketin de yapay zeka modellerinin eğitimi, veri merkezi altyapıları ve işlem gücü kapasitesinin artırılması için yüksek tutarlı yatırımlara ihtiyaç duyduğu biliniyor.

OpenAI'ın olası halka arzında yatırımcıların şirketin gelir büyümesinin yanı sıra altyapı harcamalarını, finansman ihtiyacını ve karlılık beklentilerini değerlendirmesi bekleniyor.