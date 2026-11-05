Borsa İstanbul'da MARMR koduyla işlem gören Marmara Holding, 93 milyon dolarlık iştirak payı satışının ardından ayrılma hakkı kullanım sürecini başlatıyor. Hak sahibi yatırımcılar, 5 Kasım'dan itibaren 1 TL nominal değerli pay başına 2,60 TL bedelle ayrılma hakkını kullanabilecek. Başvurular 18 Kasım'a kadar devam edecek.

MARMARA HOLDİNG'DE AYRILMA HAKKI FİYATI 2,60 TL

Şirket tarafından açıklanan kullanım takvimine göre ayrılma hakkı kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına 2,60 TL ödeme yapılacak.

Ayrılma hakkı sürecine ilişkin bilgiler şöyle;

Hisse kodu: MARMR

Ayrılma hakkı fiyatı: 2,60 TL

Başlangıç tarihi: 5 Kasım 2026

Başlangıç saati: 10.00

Son başvuru tarihi: 18 Kasım 2026

Bitiş saati: 17.00

Aracı kurum: Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Pay bedelleri, hisselerin teslim veya virman tarihini takip eden ilk iş gününde ödenecek.

93 MİLYON DOLARLIK SATIŞ KARARI

Şirketin Polisan Kansai Boya sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 62 milyon 501 bin 572 TL nominal değerli paylarının tamamının, 93 milyon dolar peşin bedel karşılığında Kansai Paint Co., Ltd.'ye devredilmesine ilişkin işlem, 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştı.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen söz konusu karar, gerekli şartları taşıyan pay sahipleri için ayrılma hakkı doğurdu.

MARMR AYRILMA HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Ayrılma hakkı, Marmara Holding'in bütün yatırımcılarına otomatik olarak tanınmıyor.

Şirketin açıklamasına göre bu haktan yararlanabilmek için 26 Haziran 2026 tarihinde pay sahibi olmak, 27 Ekim'deki olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak ilgili işleme olumsuz oy vermek ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmiş olmak gerekiyor.

İlgili mevzuatta belirtilen şartları sağlayan yatırımcılar, paylarını açıklanan bedel üzerinden şirkete satarak ayrılma hakkını kullanabilecek.

AYRILMA HAKKI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen yatırımcıların, KAP açıklamasının ekinde yer alan güncel talep formunu doldurup imzalaması gerekiyor.

Form ve gerekli belgeler, hisselerin bulunduğu aracı kuruma iletilecek.

Sürece Deniz Yatırım aracılık ederken payların teslimi, virmanı ve ödeme işlemleri şirketin yayımladığı bilgilendirme formunda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecek.

Başvuruların 18 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlanması gerekiyor.