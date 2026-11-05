Borsa İstanbul'da QUAGR koduyla işlem gören QUA Granite, üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirdi. Şirket, yaklaşık 40 yıllık sektör deneyimine sahip Göksen Yedigüller'in Ticari Genel Müdür olarak görevlendirildiğini açıkladı. Yedigüller, daha önce Ege Seramik ve Kütahya Seramik'te üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.

GÖKSEN YEDİGÜLLER KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Göksen Yedigüller, seramik, yapı malzemeleri ve sanayi sektörlerinde yaklaşık 40 yıllık profesyonel deneyime sahip.

Kariyerine 1986 yılında Kale Grubu'nda başlayan Yedigüller, 2008 yılına kadar grup bünyesinde satış ve pazarlama alanlarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlendi.

2008-2010 yılları arasında Kütahya Seramik'te İç Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

EGE SERAMİK'TE GENEL MÜDÜRLÜK YAPMIŞTI

Göksen Yedigüller, 2010 yılında Ege Seramik bünyesine katıldı ve 2019 yılına kadar şirketin Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2019-2022 döneminde Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yedigüller, 2022-2024 yılları arasında ise NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Yedigüller, profesyonel kariyeri boyunca stratejik yönetim, satış ve pazarlama, üretim ve operasyon yönetimi, finansal planlama ve uluslararası iş geliştirme alanlarında yöneticilik sorumlulukları üstlendi.