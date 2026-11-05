CW Enerji tarafından 4 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ABD merkezli CW Energy USA Inc. bünyesinde planlanan güneş paneli üretim tesisi yatırımına ilişkin bilgi verildi.

Şirket, 8 Eylül 2026 tarihinde yıllık 1 GW üretim kapasitesine sahip güneş paneli üretim tesisi kurulmasına yönelik yatırım çalışmalarının başlatıldığını açıklamıştı.

Son KAP bildiriminde ise tesisin kurulmasının planlandığı arsa ve binadan oluşan taşınmaz için kira sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

YILLIK 1 GW ÜRETİM KAPASİTESİ HEDEFLENİYOR

CW Enerji'nin ABD'de gerçekleştirmeyi planladığı yatırım kapsamında yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Şirket, üretim tesisinde kullanılacak makine ve ekipmanların teminine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca daha önce duyurulan danışmanlık sözleşmesi kapsamında fizibilite ve üretime hazırlık süreçlerinin sürdüğü açıklandı.