ÇATES Elektrik Üretim A.Ş. (CATES), Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına yönelik geri alım programı başlatma kararı aldı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, geri alımlar için azami 300 milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu. Program kapsamında en fazla 16 milyon 520 bin adet payın geri alınması planlanıyor.

ÇATES'TEN 300 MİLYON TL'LİK GERİ ALIM PROGRAMI

Şirketin 4 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre yönetim kurulu, pay fiyatında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek ve ortakların menfaatlerini korumak amacıyla geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

Program kapsamında belirlenen sınırlar şöyle;

Azami geri alım tutarı: 300 milyon TL

300 milyon TL Geri alınabilecek azami pay: 16 milyon 520 bin adet

16 milyon 520 bin adet Program süresi: En fazla 18 ay

En fazla 18 ay Finansman kaynağı: Şirketin iç kaynakları

GERİ ALINAN PAYLAR 30 GÜN SATILMAYACAK

ÇATES, program kapsamında satın alınan payların alım tarihinden itibaren 30 gün boyunca satılmayacağını bildirdi.

Geri alım işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Yönetim kurulu tarafından alınan karar ve program kapsamında yapılacak işlemler, gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

Şirket, geri alımların başlayacağı tarihe ve işlem fiyatlarına ilişkin kesin bir takvim açıklamadı.