Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ele alınması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yasal zamların yanı sıra ilave iyileştirmeleri de kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından gündeme alınması bekleniyor.

AK Parti kaynakları, düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerin bütçe sürecinin tamamlanmasından sonra yapılmasının planlandığını bildirdi.

Ancak çalışmanın kapsamı, hangi emekli gruplarını kapsayacağı ve olası ek artış oranlarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLAVE İYİLEŞTİRME AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında emekli maaşlarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz."

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM

Emekli maaşlarına 2027 yılının ocak ayında yapılacak yasal artışların yanı sıra ek iyileştirme seçeneği de değerlendiriliyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması, mevcut yasal artışlara ilave düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ortaya koyarken, henüz herhangi bir ek zam oranı veya tutarı duyurulmadı.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.

(EKONOMİM)