Türkiye'de yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan verilere göre, trafik sigortası primleri yüzde 1 artırıldı. İstanbul'da otomobiller için en yüksek prim 59 bin 678 TL'ye ulaşırken, 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde tutar 451 bin 644 TL'ye yükseldi. Peki, Kasım 2026 trafik sigortası ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel prim tutarları...

TRAFİK SİGORTASINA YÜZDE 1 ZAM

Kasım ayında zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 1 oranında artırıldı.

İstanbul'da içten yanmalı motora sahip otomobiller için risk basamağına göre belirlenen primler şöyle;

Risk basamağı Trafik sigortası primi 0. basamak (En yüksek risk) 59.678 TL 4. basamak 19.893 TL 8. basamak (En düşük risk) 9.946 TL

En yüksek ve en düşük risk basamağındaki sürücüler arasında yaklaşık 6 kat prim farkı bulunuyor.

ANKARA VE İZMİR'DE TRAFİK SİGORTASI NE KADAR OLDU?

Ankara'da otomobiller için en yüksek ve en düşük prim tutarları;

0. basamak: 57.989 TL

57.989 TL 8. basamak: 9.665 TL

İzmir'de ise otomobil sahiplerinin ödeyeceği tutarlar;

0. basamak: 56.300 TL

56.300 TL 8. basamak: 9.383 TL

OTOBÜSLERDE TRAFİK SİGORTASI 451 BİN TL'Yİ AŞTI

İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüsler için zorunlu trafik sigortası primi, en yüksek risk basamağında 451 bin 644 TL olarak belirlendi.

Aynı araç grubunda en düşük risk basamağındaki prim ise 75 bin 274 TL oldu.

TİCARİ TAKSİLERDE PRİMLER NE KADAR?

Kasım ayı tarifesine göre ticari taksilerde en yüksek ve en düşük risk basamakları için prim tutarları şöyle;

Şehir En yüksek prim En düşük prim İstanbul 183.837 TL 30.640 TL Ankara 178.634 TL 29.772 TL İzmir 173.431 TL 28.905 TL

TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Haberde aktarılan bilgilere göre, 2026 yılında zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç sahiplerine 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor.

Sigortası bulunmayan araçlar, poliçe düzenlenene kadar trafikten menedilebiliyor.

Ayrıca trafik sigortasının süresinde yenilenmemesi halinde gecikilen her 30 gün için prim tutarına yüzde 5 ek ücret uygulanıyor. Bu artış toplamda yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.