Borsa İstanbul'da çok sayıda pay için temerrüt alışı yapılacağı bildirildi. Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen pay teslim yükümlülüklerinden kaynaklanan temerrüt açıklarının kapatılması amacıyla gerçekleştirilecek işlemler arasında ASELS, TUPRS, KCHOL, PETKM ve bankacılık hisseleri de bulunuyor. Temerrüt alışlarının takası 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

TEMERRÜT ALIŞI YAPILACAK HİSSELER

Borsa İstanbul'da temerrüt alışı yapılacak hisse şöyle sıralandı;

Hisse kodu Şirket adı ALARK Alarko Holding A.Ş. ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASTOR Astor Enerji A.Ş. BIMAS BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. AKBNK Akbank T.A.Ş. GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. TUPRS Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. KCHOL Koç Holding A.Ş. KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D Grubu) TRMET TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. THYAO Türk Hava Yolları TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Temerrüt alışları için ilgili payların temerrüt işlem sıralarına satış emri girilebilecek.

TEMERRÜT ALIŞI NEDEN YAPILIYOR?

Takasbank nezdinde pay teslim yükümlülüğünün zamanında yerine getirilememesi durumunda kıymet temerrüdü oluşuyor.

Temerrüt alışı işlemi, teslim edilemeyen payların piyasadan temin edilerek takas yükümlülüğünün tamamlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün 65'inci maddesine göre, teslim edilmesi gereken kıymetin temerrüdü takip eden iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi halinde, alacaklıya teslim edilemeyen kıymetin bedeli ödeniyor.

TEMERRÜT ALIŞI HİSSE YATIRIMCILARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Temerrüt alışı bildirimi, ilgili şirketlerin finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği veya şirketler hakkında bir yaptırım uygulandığı anlamına gelmiyor.

İşlem, pay piyasasındaki takas ve teslim süreçlerinden kaynaklanıyor.

Bildirimlerde temerrüt açığının büyüklüğüne, alınacak pay miktarına veya işlemlerin hangi fiyatlardan gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi yer almıyor.

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