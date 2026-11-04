Borsa İstanbul'da ASELS, TUPRS, KCHOL, PETKM ve bankacılık hisseleri için temerrüt alışı bildirildi. İşlemlerin takası bugün yapılacak.
Borsa İstanbul'da çok sayıda pay için temerrüt alışı yapılacağı bildirildi. Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen pay teslim yükümlülüklerinden kaynaklanan temerrüt açıklarının kapatılması amacıyla gerçekleştirilecek işlemler arasında ASELS, TUPRS, KCHOL, PETKM ve bankacılık hisseleri de bulunuyor. Temerrüt alışlarının takası 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
TEMERRÜT ALIŞI YAPILACAK HİSSELER
Borsa İstanbul'da temerrüt alışı yapılacak hisse şöyle sıralandı;
|Hisse kodu
|Şirket adı
|ALARK
|Alarko Holding A.Ş.
|ASELS
|Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|ASTOR
|Astor Enerji A.Ş.
|BIMAS
|BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
|DOHOL
|Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
|EREGL
|Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
|YKBNK
|Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
|VAKBN
|Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
|AKBNK
|Akbank T.A.Ş.
|GARAN
|Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
|EKGYO
|Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|TUPRS
|Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|GUBRF
|Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
|TTKOM
|Türk Telekomünikasyon A.Ş.
|KCHOL
|Koç Holding A.Ş.
|KRDMD
|Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D Grubu)
|TRMET
|TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.
|PETKM
|Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
|SAHOL
|Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
|TCELL
|Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
|PGSUS
|Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
|SASA
|Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
|THYAO
|Türk Hava Yolları
|TOASO
|Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
|SISE
|Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Temerrüt alışları için ilgili payların temerrüt işlem sıralarına satış emri girilebilecek.
TEMERRÜT ALIŞI NEDEN YAPILIYOR?
Takasbank nezdinde pay teslim yükümlülüğünün zamanında yerine getirilememesi durumunda kıymet temerrüdü oluşuyor.
Temerrüt alışı işlemi, teslim edilemeyen payların piyasadan temin edilerek takas yükümlülüğünün tamamlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.
Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün 65'inci maddesine göre, teslim edilmesi gereken kıymetin temerrüdü takip eden iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi halinde, alacaklıya teslim edilemeyen kıymetin bedeli ödeniyor.
TEMERRÜT ALIŞI HİSSE YATIRIMCILARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Temerrüt alışı bildirimi, ilgili şirketlerin finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği veya şirketler hakkında bir yaptırım uygulandığı anlamına gelmiyor.
İşlem, pay piyasasındaki takas ve teslim süreçlerinden kaynaklanıyor.
Bildirimlerde temerrüt açığının büyüklüğüne, alınacak pay miktarına veya işlemlerin hangi fiyatlardan gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi yer almıyor.
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