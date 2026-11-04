Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim 2026 itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında nüfus 410 bin 118 kişi artarken, yalnızca son üç aylık dönemde 181 bin 684 kişilik artış kaydedildi.

TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEK NÜFUSU NE KADAR?

Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.

Erkek nüfus: 43 milyon 264 bin 337 kişi

43 milyon 264 bin 337 kişi Kadın nüfus: 43 milyon 237 bin 949 kişi

43 milyon 237 bin 949 kişi Toplam nüfus: 86 milyon 502 bin 286 kişi

Erkek nüfusun kadın nüfusundan 26 bin 388 kişi fazla olduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN 2026 NÜFUS VERİLERİ

Gösterge Kişi sayısı Toplam nüfus 86.502.286 Erkek nüfus 43.264.337 Kadın nüfus 43.237.949 İlk dokuz aydaki nüfus artışı 410.118 Son üç aydaki nüfus artışı 181.684

TÜİK'in dönemlik nüfus istatistikleri, yıl içindeki nüfus değişiminin üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmesini sağlıyor.