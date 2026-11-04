TÜİK, Türkiye'nin 1 Ekim 2026 itibarıyla nüfusunu 86 milyon 502 bin 286 kişi olarak açıkladı. Nüfus yılın ilk dokuz ayında 410 bin 118 kişi arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim 2026 itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında nüfus 410 bin 118 kişi artarken, yalnızca son üç aylık dönemde 181 bin 684 kişilik artış kaydedildi.
TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEK NÜFUSU NE KADAR?
Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.
- Erkek nüfus: 43 milyon 264 bin 337 kişi
- Kadın nüfus: 43 milyon 237 bin 949 kişi
- Toplam nüfus: 86 milyon 502 bin 286 kişi
Erkek nüfusun kadın nüfusundan 26 bin 388 kişi fazla olduğu görüldü.
TÜRKİYE'NİN 2026 NÜFUS VERİLERİ
|Gösterge
|Kişi sayısı
|Toplam nüfus
|86.502.286
|Erkek nüfus
|43.264.337
|Kadın nüfus
|43.237.949
|İlk dokuz aydaki nüfus artışı
|410.118
|Son üç aydaki nüfus artışı
|181.684
TÜİK'in dönemlik nüfus istatistikleri, yıl içindeki nüfus değişiminin üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmesini sağlıyor.