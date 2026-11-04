Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl 9 ay geçti.

Bölgede kalıcı afet konutlarının inşası ve teslim süreçleri devam ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet konutları ve iş yerleri için hak sahiplerine tanınan peşin ödeme indirimini yeniden gündeme taşıdı.

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 74 İNDİRİM, 18 YIL VADE İMKANI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda borçlandırma sürecindeki hak sahiplerine yönelik ödeme planını paylaştı:

• Peşin Ödeme Kolaylığı: 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere afet konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 peşin ödeme indirimi uygulanacak.

• Taksitli Model: Taksiti tercih eden hak sahiplerine, konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeli borçlandırma imkanı tanınıyor.

Açıklamasında vatandaşların güvenli geleceğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bölgedeki refah ve barınma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

90 KONTEYNER KENTTE 55 BİN KİŞİ

Resmi indirim açıklamalarına karşın bölgedeki saha verileri, depremin en ağır yıkıma yol açtığı Hatay'da tablonun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor.

TBMM’ye sunulan soru önergelerine verilen bakanlık yanıtlarına göre Mayıs 2026 itibarıyla afet kapsamındaki 11 ilde 215 konteyner kent bulunuyordu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’nın aktardığı son verilere göre ise 2 Kasım 2026 itibarıyla yalnızca Hatay genelinde halen 90 konteyner kentte yaklaşık 55 bin kişi barınıyor.