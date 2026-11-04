İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet konutları için peşin ödemede yüzde 74 indirim uygulandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl 9 ay geçti.
Bölgede kalıcı afet konutlarının inşası ve teslim süreçleri devam ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet konutları ve iş yerleri için hak sahiplerine tanınan peşin ödeme indirimini yeniden gündeme taşıdı.
PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 74 İNDİRİM, 18 YIL VADE İMKANI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda borçlandırma sürecindeki hak sahiplerine yönelik ödeme planını paylaştı:
• Peşin Ödeme Kolaylığı: 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere afet konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 peşin ödeme indirimi uygulanacak.
• Taksitli Model: Taksiti tercih eden hak sahiplerine, konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeli borçlandırma imkanı tanınıyor.
Açıklamasında vatandaşların güvenli geleceğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bölgedeki refah ve barınma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
90 KONTEYNER KENTTE 55 BİN KİŞİ
Resmi indirim açıklamalarına karşın bölgedeki saha verileri, depremin en ağır yıkıma yol açtığı Hatay'da tablonun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor.
TBMM’ye sunulan soru önergelerine verilen bakanlık yanıtlarına göre Mayıs 2026 itibarıyla afet kapsamındaki 11 ilde 215 konteyner kent bulunuyordu.
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’nın aktardığı son verilere göre ise 2 Kasım 2026 itibarıyla yalnızca Hatay genelinde halen 90 konteyner kentte yaklaşık 55 bin kişi barınıyor.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALICI KONUTLARDA PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 74 İNDİRİM Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor. Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. @AFADBaskanlik— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 4, 2026