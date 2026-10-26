Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın Eylül 2026 Konut Değer Raporu verileri, nüfusu en yüksek beş ilde ortalama konut fiyatları arasındaki farkın 2,7 milyon lirayı geçtiğini ortaya koydu.

5 milyon liralık birikim Bursa’da ortalama bir ev almaya fazlasıyla yeterken, İstanbul’da ortalama fiyatın ancak üçte ikisini karşılayabiliyor.

TÜRKİYE ORTALAMASI 5,4 MİLYON TL: METREKARE 43 BİN TL'Yİ GÖRDÜ

Rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı eylül ayında 5 milyon 412 bin 500 TL’ye, ortalama metrekare birim fiyatı ise 43 bin 300 TL’ye yükseldi.

Ülke genelinde ortalama değerde bir gayrimenkul satın almak isteyen 5 milyon TL birikimli bir yatırımcının yaklaşık 412 bin 500 TL ilave bütçeye ihtiyacı bulunuyor.

ŞEHİR ŞEHİR 5 MİLYON TL’NİN SATIN ALMA GÜCÜ

Büyükşehirlerdeki ortalama fiyatlar baz alındığında, 5 milyon TL'lik bütçenin karşılık geldiği tablo şu şekilde şekilleniyor:

• İstanbul: 7 milyon 569 bin 430 TL’lik ortalama konut değeriyle listenin zirvesinde yer alıyor. 5 milyon TL, megakentteki ortalama bir evin değerinin yalnızca yüzde 66’sını karşılıyor; alıcıların yaklaşık 2 milyon 569 bin TL ek finansman bulması gerekiyor.

• İzmir: Ortalama fiyat 6 milyon 668 bin 40 TL ile ikinci sırada. 5 milyon liralık bütçe konut bedelinin yüzde 75’ine denk gelirken, açık yaklaşık 1 milyon 668 bin TL seviyesinde.

• Antalya: Ortalama satış fiyatının 6 milyon 174 bin 630 TL olduğu kentte, 5 milyon TL ile ev sahibi olabilmek için 1 milyon 175 bin TL daha gerekiyor.

• Ankara: Ortalama fiyat 5 milyon 248 bin 360 TL olarak ölçüldü. Başkentte 5 milyonluk birikimle ortalama konut bedeli arasındaki fark yalnızca 248 bin TL seviyesinde kaldı.

• Bursa: Ortalama konut fiyatının 5 milyon liranın altında kaldığı tek büyükşehir oldu. Kentte ortalama satış bedeli 4 milyon 792 bin 60 TL olarak belirlenirken, 5 milyon liralık bütçe ortalamanın 208 bin TL üzerinde kalıyor.

İSTANBUL İLE BURSA ARASINDA 2,77 MİLYON TL'LİK UÇURUM

Eylül verilerine göre en pahalı büyükşehir olan İstanbul ile en uygun fiyatlı Bursa arasındaki ortalama değer farkı 2 milyon 777 bin 370 TL olarak hesaplandı.

Bu rakam, İstanbul'daki ortalama bir konutun Bursa’daki muadiline kıyasla yaklaşık yüzde 58 daha pahalı olduğunu gösteriyor.

FİYATLAR NOMİNAL OLARAK ARTTI, REEL OLARAK GERİLEDİ

Konut fiyatları Türk lirası bazında yükselişini sürdürse de enflasyon karşısında reel olarak değer kaybetti. Raporda öne çıkan artış oranları:

• Yıllık Metrekare Fiyat Artışları: İstanbul’da yüzde 28,1, Ankara’da yüzde 27,9, Antalya’da yüzde 23,6, Bursa’da yüzde 21,8 ve İzmir’de yüzde 20,8 olarak kayıtlara geçti.

• Reel Kayıp: Türkiye genelinde metrekare fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 22,5 artış gösterse de enflasyondan arındırılmış reel değişim eksi yüzde 6,2 oldu.

Uzmanlar, şehir ortalamalarının genel bir fikir vermekle birlikte ilçe ve mahalle bazında büyük farklılıklar gösterdiğine; ev alırken tapu harcı, kredi maliyetleri ve tadilat giderlerinin de bütçeye mutlaka dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Şehir Ortalama Konut Fiyatı (TL) 5 Milyon TL'nin Karşılama Oranı Gereken Ek Kaynak / Artan Tutar (TL) İstanbul 7.569.430 %66 -2.569.430 (Eksik) İzmir 6.668.040 %75 -1.668.040 (Eksik) Antalya 6.174.630 %81 -1.174.630 (Eksik) Ankara 5.248.360 %95 -248.360 (Eksik) Bursa 4.792.060 %104 +207.940 (Artan) Türkiye Geneli 5.412.500 %92 -412.500 (Eksik)

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