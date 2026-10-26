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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) analitik bilanço verileri üzerinden yapılan piyasa hesaplamaları, toplam rezervlerdeki düşüş eğiliminin ekim ayında da sürdüğünü ortaya koydu.

Matriks Haber'in verilerine göre 16 Ekim haftasında 169,1 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 23 Ekim 2026 ile biten haftada yaklaşık 6,8 milyar dolar azalarak 162,3 milyar dolara geriledi.

Bu hareketle birlikte rezervlerde üst üste ikinci haftada da düşüş kaydedilmiş oldu.

TCMB rezervleri eriyor: 31,6 milyar dolarlık kayıp kayıtlara geçti, Görsel 1

YILIN BAŞINDAN BU YANA KAYIP 31,6 MİLYAR DOLAR

2025 yılını 193,9 milyar dolar düzeyinde kapatan TCMB toplam rezervleri, 23 Ekim itibarıyla hesaplanan 162,3 milyar dolarlık seviye dikkate alındığında sene başından bu yana 31,6 milyar dolar (yüzde 16,3) eridi.

2026 yılı içerisindeki tarihi zirvesini 30 Ocak tarihinde 218,2 milyar dolar ile test eden rezervler, ulaştığı bu tepe noktadan itibaren ise 55,9 milyar dolar (yüzde 25,6) gerilemiş oldu.

TCMB rezervleri eriyor: 31,6 milyar dolarlık kayıp kayıtlara geçti, Görsel 2

2026 YILI DALGALI SEYRETTİ: ZİRVEDEN DİP SEVİYELERE

Yıla 189,1 milyar dolar seviyesinde başlayan TCMB rezervleri, yıl boyunca sert dalgalanmalara sahne oldu:

• En Yüksek Aylık Artış: 24,3 milyar dolarlık yükselişle ocak ayında gerçekleşti.

• En Sert Aylık Düşüş: Mart ayında 54,9 milyar dolarlık rekor bir gerileme yaşandı.

• Yılın Dip Seviyesi: 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar inildi.

• Son Dönem Hareketi: Temmuz ve ağustosta toparlanan rezervler, özellikle ağustos ayındaki 23,7 milyar dolarlık artışın ardından eylülde yeniden düşüş patikasına girdi. 21 Ağustos - 2 Ekim arasında 21,1 milyar dolar azalan rezervler, 9 Ekim'deki 4,2 milyar dolarlık sınırlı toparlanmanın ardından son iki haftadır yeniden eksiye döndü.

Piyasa analistleri ve uzmanlar, hesaplanan 162,3 milyar dolarlık büyüklüğün analitik bilanço tahminlerine dayandığını, resmi ve nihai tutarın TCMB tarafından perşembe günü yayımlanacak haftalık para ve banka istatistikleriyle kesinlik kazanacağını belirtiyor.

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