Ata Yatırım, yayımladığı değerlendirme raporunda TUPRS hissesi için daha önce 385,00 TL olarak belirlediği 12 aylık hedef fiyat seviyesini 447,00 TL’ye yükseltti. Kurum, hisse için sunduğu "AL" tavsiyesini ise korudu.

Tüpraş'ın son işlem fiyatı olan 362,50 TL dikkate alındığında, yeni hedef seviye hisse senedi için yaklaşık yüzde 23,31 oranında bir getiri/prim potansiyeline işaret ediyor.

Kurum / Gösterge Detay Aracı Kurum Ata Yatırım Eski Hedef Fiyat 385,00 TL Yeni Hedef Fiyat (12 Aylık) 447,00 TL Son Fiyat 362,50 TL Yatırım Tavsiyesi AL Prim Potansiyeli %23,31 Rapor Tarihi 26 Ekim 2026

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