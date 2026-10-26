Borsa İstanbul'un lokomotif hisselerinden TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) için aracı kurumların model portföy ve hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Ata Yatırım, Tüpraş için 12 aylık hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.
Ata Yatırım, yayımladığı değerlendirme raporunda TUPRS hissesi için daha önce 385,00 TL olarak belirlediği 12 aylık hedef fiyat seviyesini 447,00 TL’ye yükseltti. Kurum, hisse için sunduğu "AL" tavsiyesini ise korudu.
Tüpraş'ın son işlem fiyatı olan 362,50 TL dikkate alındığında, yeni hedef seviye hisse senedi için yaklaşık yüzde 23,31 oranında bir getiri/prim potansiyeline işaret ediyor.
|Kurum / Gösterge
|Detay
|Aracı Kurum
|Ata Yatırım
|Eski Hedef Fiyat
|385,00 TL
|Yeni Hedef Fiyat (12 Aylık)
|447,00 TL
|Son Fiyat
|362,50 TL
|Yatırım Tavsiyesi
|AL
|Prim Potansiyeli
|%23,31
|Rapor Tarihi
|26 Ekim 2026
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