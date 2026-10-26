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Borsa İstanbul'un lokomotif hisselerinden TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) için aracı kurumların model portföy ve hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Ata Yatırım, Tüpraş için 12 aylık hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

Ata Yatırım, yayımladığı değerlendirme raporunda TUPRS hissesi için daha önce 385,00 TL olarak belirlediği 12 aylık hedef fiyat seviyesini 447,00 TL’ye yükseltti. Kurum, hisse için sunduğu "AL" tavsiyesini ise korudu.

Tüpraş'ın son işlem fiyatı olan 362,50 TL dikkate alındığında, yeni hedef seviye hisse senedi için yaklaşık yüzde 23,31 oranında bir getiri/prim potansiyeline işaret ediyor.

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Kurum / Gösterge Detay
Aracı Kurum Ata Yatırım
Eski Hedef Fiyat 385,00 TL
Yeni Hedef Fiyat (12 Aylık) 447,00 TL
Son Fiyat 362,50 TL
Yatırım Tavsiyesi AL
Prim Potansiyeli %23,31
Rapor Tarihi 26 Ekim 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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