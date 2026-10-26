Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla aktarılması gereken fonların hesaplara geçmemesi üzerine ilgili menkul kıymetlerde temerrüt süreci kayıtlara geçti.

ÖDEMESİ AKSAYAN ŞİRKETLER VE İHRAÇLAR

MKK tarafından paylaşılan detaylara göre ödeme yükümlülüğü yerine getirilemeyen borçlanma araçları şu şekilde sıralandı:

• Nurol Varlık Kiralama A.Ş. & WorqCompany: Nurol Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen ve fon kullanıcısının WorqCompany Dış Ticaret A.Ş. olduğu TRDNVKAE2613 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 26 Ekim 2026 vadeli itfa ve kupon ödemesi, gerekli tutarın aktarılmaması sebebiyle gerçekleştirilemedi.

• Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK): Şirket tarafından piyasaya sürülen TRFUSAK12729 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ait 26 Ekim 2026 tarihli dönemsel kupon ödemesi, ihraççı firmanın ödeme tutarını kuruma iletmemesi nedeniyle hesaplara yansıtılamadı.

• Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. & Tarfin Tarım: Birleşik İpotek Finansmanı ihraççılığında, kaynak kullanıcısı Tarfin Tarım A.Ş. olan TRPTMKTE2639 ve TRPTMKTE2613 ISIN kodlu iki ayrı borçlanma aracının 26 Ekim 2026 vadeli anapara itfası ile kupon ödemeleri, gerekli nakit akışının sağlanamaması gerekçesiyle MKK aracılığıyla tamamlanamadı.

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