Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerine göre aksayan ödemelerin detayları şu şekilde:

• Özel Sektör Tahvili: TRFFKRTE2616 ISIN kodlu borçlanma aracının hem anapara hem de kupon geri ödemesi 23 Ekim itibarıyla gerçekleştirilemedi.

• Kira Sertifikası (Sukuk): Şirketin kaynak kuruluş ve fon kullanıcısı sıfatıyla yer aldığı 18 Haziran 2026 başlangıçlı, 209 milyon TL nominal değerli TRDATAVE2619 ISIN kodlu kira sertifikasının anapara ve getiri ödemeleri de aynı tarihte hesaplara aktarılamadı.

YASAL GEREKÇE: GEÇİCİ MÜHLET VE ALACAKLI EŞİTLİĞİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin gecikmesine dayanak olarak İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14 Ağustos 2026 tarihli konkordato kararı gösterildi.

Üç aylık geçici mühlet kapsamında faaliyetlerini atanan konkordato komiser heyeti denetiminde sürdürdüğünü belirten Fikret Petrol, her iki finansal ihracın da bu yasal karardan önce tamamlandığına dikkat çekti.

Yasal düzenlemeler gereği mühlet öncesine ait borçların komiser heyeti gözetiminde ve alacaklılar arasındaki eşitlik kuralı çiğnenmeden yönetilmesi gerektiği ifade edildi.

YENİ ÖDEME TAKVİMİ PAYLAŞILMADI

Borçlarını ödeme niyet ve iradesinin devam ettiğini vurgulayan şirket yönetimi, operasyonel işleyişin komiserler nezaretinde kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Konkordato sürecine dair gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilirken, aksayan tahvil ve sukuk ödemeleri için herhangi bir takvim ya da yeni vade tarihi açıklanmadı.