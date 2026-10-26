Borsa İstanbul'da işlem gören Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS), grup şirketi Ege Yıldız Plastik'in iştiraki Güçyapı İnşaat'a ait hacizli taşınmazların da yer aldığı Basmane Projesi'nin satış sürecine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

EPLAS'IN DOLAYLI İŞTİRAKİYLE BAĞLANTILI TAŞINMAZLAR TMSF İHALESİNDE

Egeplast tarafından yapılan açıklamada, grup şirketlerinden Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş.'nin iştiraki Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de yer aldığı Basmane Projesi'ne ilişkin satış süreci hakkında bilgi verildi.

Buna göre TMSF, EGS Gayrimenkul A.Ş. ve Güçyapı İnşaat'a ait haczedilen gayrimenkuller ile ilgili sözleşmelerden oluşan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için ihale ilanı yayımladı.

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli 75 milyon ABD doları olarak belirlendi.

Mazhar Zorlu Holding (MZHLD) de aynı ihaleye ilişkin KAP açıklaması yaptı. Egeplast'ın yüzde 28,17 hissesine sahip olan holding, Basmane Projesi kapsamındaki hacizli taşınmazların 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldığını duyurdu.

75 MİLYON DOLARLIK İHALENİN TARİHİ BELLİ OLDU

TMSF tarafından gerçekleştirilecek satış ihalesine ilişkin takvim de açıklandı.

Muhammen bedel: 75.000.000 ABD doları

75.000.000 ABD doları Son teklif verme tarihi: 1 Aralık 2026

1 Aralık 2026 İhale tarihi: 2 Aralık 2026

Belirlenen 75 milyon dolarlık tutar, ihale için öngörülen muhammen bedeli ifade ediyor. Nihai satış bedeli ihale sonucunda netleşecek.

BASMANE PROJESİ İÇİN DAHA ÖNCE PROTOKOL İMZALANMIŞTI

Egeplast, 16 Ocak 2026 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Basmane Projesi kapsamındaki ihtilafların sona erdirilmesi amacıyla taraflar arasında niyet protokolü süreci yürütüldüğünü duyurmuştu.

Söz konusu süreçte taşınmazların Ticari ve İktisadi Bütünlük mevzuatı çerçevesinde TMSF tarafından ihale yoluyla satılması planlanıyordu.

Şirket, 10 Eylül 2026 tarihinde ilgili taraflar arasında Basmane Protokolü'nün imzalandığını kamuoyuna açıklamıştı.