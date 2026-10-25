Borsa İstanbul'da işlem gören MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK), ortaklık yapısını ilgilendiren önemli bir pay devrini duyurdu. Şirketin yüzde 14,04'üne karşılık gelen 26 milyon 821 bin 957 adet A grubu pay, Lightyear Healthcare BV tarafından devredildi.

MPARK'TA 26,8 MİLYON LOT EL DEĞİŞTİRDİ

KAP açıklamasında, devir işleminin 31 Temmuz ve 5 Ağustos 2025 tarihlerinde kamuoyuna duyurulan anlaşmaya dayandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Lightyear'ın sahip olduğu yüzde 14,04'lük payın 30 Eylül 2026 tarihine kadar Muharrem Usta, F.O.M Grup veya sözleşmede belirtilen üçüncü kişilere devredilmesi kararlaştırılmıştı.

Şirketin son açıklamasında, toplam 26 milyon 821 bin 957 adet payın sözleşmede belirlenen devir bedeli esas alınarak ilgili hissedarlara devredildiği bildirildi.

PAY DEVRİ SÜRECİ 2025 YILINDA BAŞLAMIŞTI

MLP Sağlık, 31 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Lightyear Healthcare'in şirket sermayesindeki paylarının satışına yönelik anlaşmayı duyurmuştu.

Bu kapsamda payların bir bölümünün hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yatırımcılara satılması, kalan A grubu payların ise Muharrem Usta veya kontrolündeki F.O.M Grup tarafından satın alınması planlanmıştı.

30 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamada ise pay devrinin teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Son duyuruyla birlikte Lightyear'ın elinde bulunan 26,8 milyon adet A grubu payın devir işlemi gerçekleştirildi.

MPARK'IN ORTAKLIK YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

Söz konusu devir, şirketin ortaklık yapısında değişiklik anlamına geliyor.

İşlem doğrudan MLP Sağlık tarafından gerçekleştirilen bir hisse satışı veya sermaye artırımı değil, mevcut hissedarların pay sahipliğine ilişkin bir işlem niteliği taşıyor.

Yeni ortaklık dağılımında payları devralan hissedarların oranları ise KAP açıklamasındaki devir tablosuna göre şekilleniyor.