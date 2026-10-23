Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, söz konusu üyeliğin küresel mobilite ekosistemindeki stratejik önemine vurgu yapıldı.

Otonom mobilite teknolojilerinin emniyetli kullanımı, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla uluslararası iş birliğini teşvik eden PAVE Europe, Avrupa'nın önde gelen sektörel ağları arasında gösteriliyor.

Tripy Mobility; bu üyelikle birlikte Waymo, Pony.ai, Baidu Apollo Go, EasyMile, Einride, Mobileye, HOLON, MOIA, Uber, Bolt, TÜV Rheinland ve UITP gibi otonom sürüş, lojistik ve teknoloji devlerinin yer aldığı küresel ağa dahil oldu.

ROBOTAKSİ VE ROBOVAN PROJELERİNE GÜÇ KATACAK

Açıklamada, PAVE Europe üyeliğinden elde edilecek uluslararası bilgi birikimi ve tecrübenin Mia Teknoloji'nin vizyonel projelerine doğrudan katkı sunacağı ifade edildi:

• Teknoloji ve İş Modeli Geliştirme: Üyelikten sağlanacak know-how; şirketin üzerinde çalıştığı robotaksi ve otonom robovan projelerinde iş modeli değerlendirmelerine ve operasyonel hazırlık süreçlerine ivme kazandıracak.

• Pazara Giriş Stratejileri: Global uygulama örneklerinin analiziyle yeni nesil mobilite çözümlerinin ticarileştirilmesi ve uluslararası pazara giriş stratejileri desteklenecek.

• Entegre Mobilite Vurgusu: Mikromobilite, elektrikli araç şarj altyapısı ve otonom sistemleri entegre bir yapıda buluşturan şirket, Türkiye'de otonom mobilite ekosisteminin yaygınlaşmasında öncü rol oynamayı hedefliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.