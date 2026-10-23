MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN), GÜRİŞ Holding’in şirket paylarında gerçekleştirdiği hisse alım işlemini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. 23 Ekim 2026 tarihinde yapılan işlem kapsamında 132 bin 575 adet MOGAN hissesi, ortalama 7,55 TL fiyattan satın alındı.

GÜRİŞ HOLDİNG’DEN MOGAN’A 1 MİLYON TL’LİK DESTEK

MOGAN Enerji Yatırım Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada, grup firmalarından GÜRİŞ Holding A.Ş. tarafından iletilen bildirim yatırımcılarla paylaşıldı.

Açıklamaya göre GÜRİŞ Holding, 23 Ekim 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da MOGAN paylarında 7,55 TL ortalama fiyatla toplam 132 bin 575 TL nominal değerli, yani 132 bin 575 adet hisse alımı gerçekleştirdi.

İşlemin toplam tutarı 1 milyon 2 TL olarak açıklanırken, söz konusu alımla birlikte GÜRİŞ Holding’in MOGAN Enerji Yatırım Holding sermayesindeki payı yüzde 0,2207’ye ulaştı.

“DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ” MESAJI

GÜRİŞ Holding, açıklamasında MOGAN Enerji Yatırım Holding’in faaliyetlerine, büyüme potansiyeline ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesine duyduğu güveni vurguladı.

Holding, gerçekleştirilen alımın şirkete yönelik güven ve desteğin göstergesi olduğunu belirterek MOGAN Enerji Yatırım Holding’e olan bağlılığını ve desteğini sürdüreceğini ifade etti.

MOGAN hisseleri yazım sırasında yüzde 1,95’lik düşüş ile 7,56 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda kaybı yüzde 14,15, aylık bazda kaybı yüzde 17,63 oldu.

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