21 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, son günlerde çeşitli medya mecralarında konkordato ilan ettiği ya da bu sürece girdiği yönünde haberlere konu olan şirket ile Mia Teknoloji A.Ş. arasında hiçbir hukuki veya ticari bağın bulunmadığı vurgulandı.

"MÜŞTERİMİZ VEYA TEDARİKÇİMİZ DEĞİL"

Açıklamada, söz konusu firma ile şirket arasında doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir sermaye, yönetim, ortaklık veya iştirak ilişkisi bulunmadığının altı çizildi.

Ayrıca bahse konu şirketin Mia Teknoloji'nin müşterileri veya tedarikçileri arasında da yer almadığı belirtilerek, çıkan haberlerin şirket faaliyetleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Mia Teknoloji yönetimi, operasyonel ve ticari faaliyetlerin planlandığı şekilde olağan seyrinde kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek yatırımcıları yanlış yönlendirmelere karşı uyardı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.