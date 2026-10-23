Son veri akışında, şirketlerin kendi hisselerine destek olmak amacıyla yürüttüğü hisse geri alım programları ile yönetim kurulu başkanları ve kurumsal fonların stratejik hamleleri öne çıktı.

Şirketlerin kendi paylarını piyasadan topladığı geri alım programlarında yüksek hacimli işlemler dikkat çekti:

• AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 199.307 adet pay 2,87 – 2,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000 adet pay 108,30 – 108,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 59.876 adet pay 34,54 – 35,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.750.000 adet pay 2,29 – 2,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ADGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Cem Okullu tarafından 42,50 TL fiyattan 10.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 16,60’a yükseldi.

• ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 39,92 – 40,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 9,00 – 9,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 2,96 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 43,13’e yükseldi.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 42,50 – 42,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 5,85 – 5,97 TL fiyat aralığından 405.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,95’e yükseldi.

• ALBTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 17,65 – 18,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 210,80 – 213,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSA – Akkök Holding tarafından 10,06 – 10,35 TL fiyat aralığından 4.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 40,45’e yükseldi.

• AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 270.000 adet pay 23,40 – 24,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 195.000 adet pay 4,77 TL fiyattan geri alındı.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 9,60 – 10,37 TL fiyat aralığından 2.872.456 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 47,48’e yükseldi.

• BNTAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,75 – 4,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 142,40 – 144,00 TL fiyat aralığından 35.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 67,39’a yükseldi.

• BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 624.880 adet pay 1,47 – 1,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,62 – 2,76 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,64’e yükseldi.

• CVKMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 158.022 adet pay 11,59 – 11,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 64.197 adet pay 5,41 – 5,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DOFRB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 58,00 TL fiyattan geri alındı.

• DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 5,64 – 5,68 TL fiyat aralığından 180.000 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’ın DMSAS’taki payı yüzde 46,44’e yükseldi.

• EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 14,53 TL fiyattan geri alındı.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 550.000 adet pay 12,01 – 12,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,38 TL fiyattan 1.669.172 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,83’e yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 625.000 adet pay 14,58 – 15,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 44.000 adet pay 9,63 – 9,83 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.014.955 adet pay 4,63 – 4,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 22,80 TL fiyattan geri alındı.

• GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 3,45 – 3,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GENKM – Macit Aydın tarafından 6,25 – 6,31 TL fiyat aralığından 550.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 30,53’e yükseldi.

• GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.000 adet pay 255,00 – 260,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• HRKET – Bank of America Corporation tarafından 8,24 – 8,82 TL fiyat aralığından 9.018.641 adet alış ve 11.300.933 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,92’ye geriledi.

• ISKPL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 2,43 TL fiyattan geri alındı.

• IZENR – MNK Girişim Holding tarafından 3,17 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,60’a yükseldi.

• IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 773.589 adet pay 3,21 TL fiyattan geri alındı.

• ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 1,18 – 1,23 TL fiyat aralığından 8.018.326 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,37’ye geriledi.

• JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 183.003 adet pay 11,37 – 11,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 340.000 adet pay 17,62 – 18,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KLRHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 10,21 TL fiyattan geri alındı.

• KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 754.000 adet pay 3,88 TL fiyattan geri alındı.

• KRDMA – Bank of America Corporation tarafından 36,93 – 48,99 TL fiyat aralığından 1.862.647 adet alış ve 5.926.076 det satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,11’e yükseldi.

• KLGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler tarafından 3,94 TL fiyattan 9.565.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,80’e yükseldi.

• KLGYO – Vahit Kiler tarafından 3,94 TL fiyattan 9.565.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,80’e yükseldi.

• KLGYO – Ümit Kiler tarafından 3,94 TL fiyattan 9.565.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,80’e yükseldi.

• KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,29 – 2,33 TL fiyat aralığından 2.450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,52’ye yükseldi.

• KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 138.637 adet pay 2,25 TL fiyattan geri alındı.

• KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 45,84 – 47,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 10,97 – 11,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,42 – 19,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 634.531 adet pay 19,65 – 19,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 813.635 adet pay 7,36 – 7,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 30,50 – 31,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 34,62 – 34,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 80,05 – 82,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 5,85 – 6,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 4,95 – 5,01 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 18,79 – 19,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.000 adet pay 28,58 TL fiyattan geri alındı.

• RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.684.454 adet pay 1,76 – 1,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 1,95 – 2,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 7,30 – 7,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SSAAT – Ramazan Kaya tarafından 21,90 – 23,66 TL fiyat aralığından 265.798 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 27,91’e yükseldi.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 109.143 adet pay 20,58 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 191,30 – 195,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 28,00 TL fiyattan geri alındı.

• TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.510.336 adet pay 38,30 – 38,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TRMET & TRALT – TRALT tarafından 108,60 – 112,40 TL fiyat aralığından 310.000 adet TRMET payı alınırken, TRALT’ın TRMET’teki payı yüzde 4,17’ye yükseldi.

• TRENJ & TRALT – TRALT tarafından 80,35 – 83,10 TL fiyat aralığından 174.000 adet TRENJ payı alınırken, TRALT’ın TRENJ’deki payı yüzde 4,57’ye yükseldi.

• TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.675.000 adet pay 3,72 – 4,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 175,70 TL fiyattan 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 42,88’e yükseldi.

• TRMET – Bank of America Corporation tarafından 120,28 – 122,60 TL fiyat aralığından 552.932 adet alış ve 4.068.704 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,45’e geriledi.

• TCKRC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.000 adet pay 101,84 TL fiyattan geri alındı.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 856.906 adet pay 6,16 – 6,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.