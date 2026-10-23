İşte şirketlerin son 24 saate KAP üzerinden paylaştıkları kararlar:

• ATATP – Ata Temiz Enerji unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• BAYRK – Şirketin, Sinop tesisinde yapılan ICS sosyal uygunluk denetiminde yüzde 95 başarı oranıyla B derecesi aldığı, bu sonucun şirketin uluslararası sosyal uygunluk ve sürdürülebilir üretim standartlarına uyumunu gösterdiği açıklandı.

• BRKVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 548,9 milyon TL’lik portföy ihalesinin kazanılması ardından, ihalenin banka tarafından iptal edildiği açıklandı.

• BARMA – Şirketin, konkordato başvurusu kapsamında, şirkete mahkeme kararıyla 1 yıl süreyle kesin mühlet verildiği İzmir, Gaziantep ve Karaman’daki tesislerde üretimin kesintisiz devam edeceği, bu süreçte borçların yeniden yapılandırılarak alacaklılarla ödeme planı oluşturulacağı ve Konya Ereğli Kağıt Fabrikası’nın satışının hedeflendiği açıklandı.

• CWEME – CW Solar Cell’in güneş hücresi üretim kapasitesini 1,2 GW’tan 2,5 GW’a çıkarma yatırımı için 3,15 milyar TL yatırım kredisi ve 22 milyon euro teminat mektubu limiti sağlanmasına karar verildiği finansman kapsamında, Tarzan Tarık Sarvan’ın şahsi kefaleti ve 265 milyon TL nominal değerli payları teminat olarak gösterileceği açıklandı.

• DMRGD – Pendik Lens Cadde şubesinin açılışının tescil edildiği açıklandı.

• DCTTR – Şirketin, New York borsasında işlem gören pamuk vadeli kontratlarının fiyat seviyeleri üzerinden, alıcı opsiyonlu Brezilya menşeli pamuk alım anlaşması imzaladığı açıklandı.

• DCTTR – Şirketin, 76.175 dolarlık satış anlaşması imzalandığı açıklandı.

• FONET – Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 36 aylık SBYS ihalesine 216,7 milyon TL bedelle en uygun teklifin verildiği açıklandı.

• GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 2,0 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanılması kapsamında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• GESAN – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 284,7 milyon TL bedelle en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

• GUBRF – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gübretaş Maden’in TK Market, TK Yem ve TK Tedarik’e toplam 7,3 milyar TL yatırım yapma kararı aldığı açıklandı.

• HRKET – Şirketin, Heavy Lift & Project Forwarding International dergisi tarafından ödül aldığı açıklandı.

• HALKB – 70 gün vadeli 3,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISFIN – Şirket ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında toplam 100 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• IMASM – Şirketin, 900.000 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• KSTUR – Kuştur Tatil Köyünün sezon bitmesi nedeniyle bugün kapanacağı açıklandı.

• MEDTR – Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalenin 19,0 milyon TL bedelle şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

• OZATD – MAG Tarımsal Ürünler tarafından 155.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SNGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin ulusal vadeli kurum kredi rating notunun A(tr)’den A+(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

• SMART – Şirketin, CFRSA ile Bilgi Teknolojileri Destek Hizmet sözleşmenin ek protokolü devreye alınarak 28 milyon TL bedelle 2026 sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

• SKBNK – Fitch tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

• TCELL – Turkcell Teknoloji tarafından İstanbul Ümraniye Finanskent Mahallesi'nde A ve B blokta yer alan toplam 171 adet bağımsız bölümü 16,5 milyar TL’ye alındığı açıklandı.

• TEHOL – MAG Tarımsal Ürünler tarafından 14.388.789 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TRCAS – Şirketin yüzde 30 iştiraki Shell & Turcas Petrol’ün temettü dağıtımı kapsamında şirkete düşen tutarın 750 milyon TL olduğu açıklandı.

• TAVHL – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• TAVHL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• TRILC – Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ve ortaklarından Battal Holding’in taraf olduğu konkordato sürecinde, mahkeme tarafından tüm davacılar için 1 yıl kesin mühlet kararı verildiği açıklandı.

• VESTL – Şirketin, 60,5 milyon dolarlık tahvil faiz ödemesini 23 Ekim 2026’dan 23 Nisan 2027’ye ertelemek ve tahvillere geçici kısıtlamalar getirmek için tahvil sahiplerinden onay istemeye başladığı açıklandı.

• VESTL – Yurt dışında 137,5 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 1.097 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ZOREN – Electrip Global paylarının 14,6 milyon dolar bedelle satışının tamamlandığı açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım