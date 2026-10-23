23 Ekim 2026 tarihinde KAP’a yapılan resmi bildirime göre Topbaş, 22 Ekim 2026 tarihinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. paylarıyla ilgili olarak satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Pay alımına ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:

• İşlem Tarihi: 22 Ekim 2026

• Alınan Pay Adedi (Nominal Tutarı): 200.000 adet (200.000 TL nominal)

• Ortalama Fiyat: 371,26 TL

• Yeni Ortaklık/Oy Hakkı Oranı: yüzde 0,2950

Gerçekleştirilen 200 bin adetlik alım işleminin ardından Mustafa Latif Topbaş’ın BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakkı oranı 22 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 0,2950 seviyesine ulaştı.