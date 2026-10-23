Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 280 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 2026 yılı eylül ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 0,02 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 45,60 seviyesine ulaştı.

Fiyat artışlarının en yoğun hissedildiği ve gelecekte de artışın devam etmesi beklenen ana harcama grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" olarak öne çıktı.

Ancak son bir yılda fiyatı en çok artan grup olarak gıdayı gösteren katılımcıların oranı aylık bazda 1,5 puan gerileyerek yüzde 37,8’e düştü.

DOLAR TAHMİNİ 55,90 TL’YE YÜKSELDİ, KONUTTA BEKLENTİ HIZ KESTİ

Vatandaşların önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin makroekonomik öngörülerinde dikkat çeken değişimler yaşandı:

• Dolar/TL Beklentisi: Hanehalkının 12 ay sonrası ABD doları kuru tahmini, bir önceki ankete göre 1,43 TL artış kaydederek 55,90 TL seviyesine yükseldi.

• Konut Fiyat Artış Beklentisi: Konut fiyatlarında önümüzdeki 1 yıl içinde yaşanması beklenen artış oranı ise kan kaybetti. Beklenti, önceki aya göre 1,44 puan düşerek yüzde 30,69 seviyesine geriledi.

YATIRIMCININ İLK TERCİHİ ALTIN OLDU

Hanehalkının tasarruf ve yatırım eğilimlerinde altın liderliğini korurken gayrimenkule olan ilgi ivme kaybetti:

• Altın Liderliğini Güçlendirdi: "Yatırımımı altın alarak değerlendiririm" diyenlerin oranı aylık bazda 1,7 puan artışla yüzde 43,0 seviyesine ulaştı ve yatırım tercihlerinde ilk sırada yer aldı.

• Gayrimenkule İlgi Azaldı: İkinci sırada yer alan "Ev, dükkan, arsa vb. alırım" yanıtını verenlerin oranı ise 3,5 puanlık düşüşle yüzde 33,6 seviyesine çekildi.