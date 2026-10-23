Jeopolitik gerilimler ve yüksek faiz kıskacında sıkışan altın piyasasında satış baskısı derinleşiyor.

Orta Doğu'da tırmanan tansiyon petrol fiyatlarını yukarı taşırken, alışılagelmişin aksine altına güvenli liman desteği sağlamadı.

Tırmanan enerji maliyetlerinin ABD'de enflasyonu yeniden tetikleyebileceği endişesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirdi. Faiz getiri avantajı bulunmayan altın, bu gelişmeyle birlikte yatırımcıların radarlarından uzaklaştı.

SOCİETE GENERALE’DEN 3.830 DOLAR SENARYOSU

Fransız bankacılık devi Societe Generale, yayımladığı teknik analizde altın yatırımcılarını uyardı.

Bankanın daha önce işaret ettiği 4.065 dolarlık kritik desteğin kırılmasıyla birlikte aşağı yönlü riskler arttı.

Analistlere göre düşüş eğiliminin sürmesi halinde piyasanın takip edeceği ana alanlar şöyle şekilleniyor:

• Yeni Destek Bandı: Fiyatların gerilemeye devam etmesi durumunda 3.960 – 3.940 dolar aralığı ilk güçlü hat olarak öne çıkıyor.

• Derinleşme Riski: Bu bölgenin korunamaması halinde satışların 3.830 dolara kadar derinleşebileceği öngörülüyor.

• Kritik Dirençler: Altının yeniden ivme kazanabilmesi için öncelikle 4.055 – 4.065 dolar bandı üzerinde tutunması; ardından 4.150 ve 4.200 – 4.225 dolar direnç alanlarını aşması gerekiyor.

GÖZLER 28 EKİM'DEKİ FED KARARINDA

Piyasaların odağında Fed'in 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması beklenirken, aralık ayına ilişkin verilecek şahin mesajlar altın üzerindeki baskıyı artırabilir.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ TAKİP

Ons altındaki sert geri çekilme iç piyasada gram altın fiyatlarını da baskılıyor.

Ancak uzmanlar, dolar/TL kurundaki hareketliliğin iç piyasayı dengeleyebileceğine dikkat çekerek gram altın yatırımcılarının yalnızca ons fiyatını değil, döviz kurundaki değişimleri de eş zamanlı izlemesi gerektiğini vurguluyor.

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