Haftanın son işlem gününe geri çekilmeyle başlayan altın piyasasında, yatırımcılar ve vatandaşlar anlık fiyat takibini sürdürüyor.

23 Ekim 2026 Cuma günü sabah saatleri itibarıyla ons altın 4.012 dolar seviyesinde dengelenirken, yurt içinde gram altın 6.425 TL bandından işlem görüyor.

23 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada alınan son verilere göre saat 07:00 itibarıyla ekran satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

• Gram Altın: 6.425,95 TL

• Çeyrek Altın: 10.566,00 TL

• Yarım Altın: 21.125,00 TL

• Tam Altın: 42.344,40 TL

• Cumhuriyet Altını: 42.113,00 TL

• Gremse Altın: 106.185,73 TL

• Ons Altın: 4.012,44 dolar

PİYASALARDA SATIŞ BASKISININ GEREKÇESİ

Dış piyasada ons fiyatındaki gerileme, iç piyasadaki gram ve ziynet altın türlerine de doğrudan yansıyor.

Enerji fiyatlarındaki artışın ABD enflasyon dinamiklerini olumsuz etkileyebileceği endişesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı algısı, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi sınırlandırıyor.

Uzmanlar, iç piyasada gram altın fiyatının hem uluslararası ons değerinden hem de dolar/TL kurundan etkilendiğini belirterek, kısa vadeli işlem yapacak yatırımcıların her iki kanaldaki veri akışını yakından izlemesi gerektiğini ifade ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.