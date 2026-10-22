Altın fiyatlarında son üç haftadır devam eden sıkışma sürecinin 28 Ekim itibarıyla sona erebileceği öngörülüyor. FX Empire analistleri, teknik göstergelerdeki daralmanın sert bir fiyat hareketinin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Ons altında 4.230 dolar seviyesi yükseliş senaryosu açısından kritik önem taşırken, aşağı yönlü harekette 4.066 dolar desteği izleniyor.

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA

Ons altın, ABD'nin 10 yıllık reel Hazine tahvil faizlerinin yüzde 2,80'den yüzde 2,77'ye gerilemesiyle kısmen rahatladı. Buna karşılık 2 yıllık faizlerin yüzde 4,79'a yükselmesi, tahvil piyasasındaki belirsizliği artırdı. Faizlerdeki farklı yönlü hareketler, altın fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Küresel enflasyon verilerinin yüksek seyretmesi de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiliyor. Piyasalarda 27-28 Ekim'deki Fed toplantısında faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıkıyor. Analistlere göre altındaki sıkışmanın toplantı döneminde sona ermesi ve fiyatlarda sert bir hareket yaşanması ihtimal dahilinde.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Alıcıların piyasada kontrolü yeniden ele geçirebilmesi için ons altında ilk olarak gün içi zirve olan 4.142 doların aşılması gerekiyor. Bu seviyenin ardından 20 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 4.162 dolar direnç olarak takip ediliyor.

Yükselişin devam etmesi halinde 4.190-4.199 dolar bandı önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu aralığın aşılması, yukarı yönlü hareketin güç kazanmasını sağlayabilir.

Kaynak: TradingView

Düşüş trendinin sona erdiğine ilişkin daha güçlü bir sinyal için 4.217 dolar seviyesi önem taşıyor. Analist Christopher Lewis'e göre, ons altında 4.230 doların üzerinde gerçekleşecek hacimli kapanışlar yeni uzun pozisyonlar açısından tetikleyici olabilir.

Bu seviyenin kalıcı olarak aşılması durumunda 4.316 ve 4.400 dolar seviyeleri ara hedefler olarak izlenebilir. Daha uzun vadeli teknik formasyonda ise 4.821-4.847 dolar aralığı gündeme gelebilir.

ALTINDA DÜŞÜŞ SENARYOSU: 4.066 DOLAR DESTEĞİ

Altın fiyatlarında satış baskısının güçlenmesi durumunda ilk kritik destek 4.066 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak analistler, bu seviyenin kısa süreliğine altına inilmesinin tek başına düşüşün kesinleştiği anlamına gelmediğini belirtiyor. Aşağı yönlü hareketin teyidi için bu seviyenin altında hacimli kapanışlar önem taşıyor.

Daha sert bir satış dalgasında 4.000 doların altına inilmesi ise psikolojik eşiğin kaybedilmesi anlamına gelecek. Böyle bir hareket, altının mevcut trendinde önemli bir değişime işaret edebilir.

ALTINDA 28 EKİM'E KADAR KRİTİK BEKLEYİŞ

Ons altında fiyatların 4.100-4.230 dolar bandındaki sıkışmadan hangi yönde çıkacağı yakından izleniyor. Yukarı yönlü senaryoda 4.230 doların aşılması, aşağı yönlü senaryoda ise 4.066 dolar desteğinin kaybedilmesi öne çıkan eşikler arasında yer alıyor.

Fed toplantısı ve tahvil faizlerindeki hareketlerin, altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Bununla birlikte söz konusu seviyeler teknik senaryolara dayanıyor; fiyatların hangi yönde hareket edeceği kesinlik taşımıyor.