Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankasının yeni kararı öncesinde ekonomistlerin büyük çoğunluğu 100 baz puanlık indirim bekliyordu.

Merkez bankası beklentilere paralel olarak faizi 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 36 oldu.

PPK'nın karar metni şöyle;

"Yaşar Fatih Karahan (Başkan), Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirmiştir.

Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

MERKEZ BANKASI ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 düzeyinde korumuştu.

Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde gerileme görüldüğü belirtilirken jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulanmıştı.

Merkez Bankası, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağını bildirmişti.

EKONOMİSTLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORDU

AA Finans'ın ekim ayı faiz kararına yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketine 20 ekonomist katıldı.

Ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirilmesini öngördü.

Tahminlerin medyanı, politika faizinin yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürüleceği yönünde oluştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 35 olarak kaydedildi.

Matriks Haber'in anketinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Ekim toplantısı için tahmin paylaşan 37 ekonomistin 32'si 100 baz puanlık faiz indirimi beklerken iki ekonomist faizin sabit tutulacağını tahmin etti.

YABANCI BANKALARIN FAİZ TAHMİNLERİ AYRIŞTI

Uluslararası finans kuruluşlarının ekim ayına ilişkin beklentilerinde de farklılıklar görüldü.

Morgan Stanley, JPMorgan ve Bank of America, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmesini bekledi.

Goldman Sachs ise Merkez Bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde tutacağı yönündeki tahminini korudu.