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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını açıkladı. Ekonomistler, ocak ayından sonra ilk kez gelen faiz indirimi için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel bir adım atarak politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitti. Bu kararla birlikte politika faizi yüzde 36 seviyesine geriledi.

Kararın hemen ardından uzman isimler PPK karar metnini ve Merkez Bankası'nın mesajlarını sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

Ekim ayı faiz kararı açıklandı! TCMB faizi indirdi Ekim ayı faiz kararı açıklandı! TCMB faizi indirdi

"GELECEK TOPLANTILAR İÇİN İNDİRİM SİNYALİ VERİLDİ"

Finans uzmanı İris Cibre Lostar kararın açıklanmasının ardından PPK metnindeki kritik bir ifadeye dikkat çekti.

Metinde yer alan "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir" ifadesinin altını çizen Lostar, bu cümlenin önümüzdeki toplantılarda da faiz indirim sürecinin devam edebileceğine yönelik güçlü bir sinyal sunduğunu belirtti.

"PETROL VE ENERJİ MALİYETLERİ ARALIK AYINI SINIRLAYABİLİR"

Ekonomist Prof. Dr. Serap Durusoy, karara ilişkin paylaşımlarında Merkez Bankası'nın enflasyon hususundaki duruşunu ve önündeki olası riskleri şu sözlerle özetledi:

• İyimser Duruş: TCMB’nin karar metninde enflasyonun düştüğüne dair önceki aylara kıyasla daha net ve iyimser bir dil kullandığını vurguladı. Resmî enflasyon rakamları hedef seviyelerden uzak olsa da bankanın temkinli iyimserliğini koruduğunu belirtti.

• Makro İhtiyati Tedbirler: Likidite koşullarının yakın takibe alınacağına değinen Durusoy, parasal gevşemeye rağmen makro ihtiyati tedbirlerin aktif şekilde kullanılacağının altının çizildiğini ifade etti.

• Gelecek Adımlar ve Petrol Riski: İç talepteki yavaşlamanın boyutu ile enerji maliyetlerindeki artışın sonraki adımları belirleyeceğini kaydeden Durusoy; "Son beş ayın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederse TCMB'nin aralık ayında faiz indirimi için alanı daralır" uyarısında bulundu.

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