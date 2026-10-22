Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ekim 2026 haftasına ilişkin resmi rezerv varlıklarını açıkladı. Haftalık verilere göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 169,1 milyar dolar seviyesine indi.

Böylece önceki hafta artış gösteren rezervlerde yeniden düşüş kaydedildi.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZ REZERVLERİ 62,2 MİLYAR DOLAR OLDU

TCMB verilerine göre, 16 Ekim haftasında döviz cinsinden rezerv varlıkları 62,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Altın cinsinden rezerv varlıklarının değeri ise 106,9 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Merkez Bankasının toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 63,2'sini altın, yüzde 36,8'ini ise döviz cinsinden varlıklar oluşturdu.