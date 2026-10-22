Türkiye'de gıda ve içecek sektöründe önemli bir devir anlaşması yapıldı. Danone Türkiye, bünyesinde bulunan üç markanın da yer aldığı su ve içecek işini Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Danone'nin üç markası, Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'nin mevcut su markası Ceysu ile aynı portföyde yer alacak.

DANONE HANGİ MARKALARINI DEVREDİYOR?

Danone Türkiye'nin imzaladığı bağlayıcı anlaşma kapsamında devredilmesi planlanan markalar Sırma, Hayat ve Akmina oldu.

Devir işlemiyle birlikte söz konusu markaların Ceysu ile aynı şirketin portföyünde toplanması öngörülüyor.

DEVİR İŞLEMİ 2027 YILINDA TAMAMLANACAK

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu onayı da dahil olmak üzere gerekli kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Devir işleminin 2027 yılının ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.

Bu nedenle anlaşma imzalanmış olsa da markaların devri henüz tamamlanmış değil.

DANONE TÜRKİYE HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERECEK?

Danone Türkiye, su ve içecek işinin devredilmesinin ardından diğer faaliyet alanlarına odaklanmayı sürdürecek.

Şirketin faaliyetlerine devam edeceği alanlar arasında sütlü ve bitki bazlı ürünler, anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme bulunuyor.

Anlaşmanın finansal büyüklüğüne ilişkin ise paylaşılan açıklamada herhangi bir tutar belirtilmedi.