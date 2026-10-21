Öne çıkan bültenlerde; halka arz adımları, borçlanma/kredi anlaşmaları, kredi notu değişiklikleri, hisse geri alım programları ve fon tasfiyeleri dikkat çekiyor.

İşte Borsa İstanbul şirketlerinden gelen son gelişmeler:

HALKA ARZ, ORTAKLIK VE YATIRIM HAMLELERİ

• GOZDE: Şirketin yüzde 11,50 oranında iştiraki konumundaki FLO Mağazacılık'ın halka arzı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yapıldığı duyuruldu.

• ATATP: Bağlı ortaklık ATP Capital GSYO üzerinden Menulux payının yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılmasına ve 13,1 milyon TL ilave yatırım yapılmasına karar verildi.

• CGCAM: ABD'de üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmek amacıyla yeni bir yatırım çalışması başlatıldığı ifade edildi.

• TUCLK: Stratejik ortaklık ve finansman sağlama odaklı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

• BEYAZ: Bağlı ortaklık Beyaz Baltic Mobility’nin sermayesinin artırıldığı ve yeni şirketler kurma yetkisinin tanımlandığı bildirildi.

• KPEKS: Özbekistan'daki bağlı ortaklık Kapex LLC bünyesindeki üretim tesisi yatırımı için gereken inşaat izninin alındığı aktarıldı.

• KRVGD: yüzde 100 bağlı ortaklık Uçantay ile gerçekleştirilen kolaylaştırılmış birleşmenin tescil edildiği duyuruldu.

FİNANSMAN, BORÇLANMA VE FAİZSİZ KREDİ ANLAŞMALARI

• GOODY: İşletme sermayesini güçlendirmek amacıyla Goodyear S.A.’dan 4 dilim halinde toplam 100 milyon euro faizsiz kredi kullanılacağı açıklandı.

• GARAN: Yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde 1.907 ve 2.547 gün vadeli toplam 400 milyon euro tutarında dış finansman temin edildi.

• YEOTK: Azerbaycan Enerji Depolama Projesi kapsamında Paşa Bank ile proje finansman sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

• VESTL: Yeniden yapılandırma süreciyle paralel olarak mevcut Eurobond sahiplerine iki alternatif yapılandırma seçeneği sunulduğu belirtildi.

• VAKFN: 10 milyar TL limit dahilinde kira sertifikası ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.

• GARFA: 183 gün vadeli 1,0 milyar TL tutarında bono ihracı gerçekleştirildi.

• YKBNK: Yurt dışında 1.106 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı yapıldı.

• KGYO: İhraç edilen bonolardan 48.500.000 adedinin 1,1361 TL birim fiyattan toplam 75,5 milyon TL bedelle geri alındığı açıklandı.

KREDİ NOTU DEĞİŞİKLİKLERİ VE PAZARLAMA STATÜLERİ

• RALYH: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notu BBB(tr)’den CCC(tr)’ye düşürüldü. Şirket payları bugünden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem görmeye başlayacak.

• SUNTK: JCR Eurasia tarafından uzun vadeli ulusal kurum kredi notu AA-(tr)’den A+(tr)’ye indirildi.

• TUREX: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi reyting notunun teyit edildiği açıklandı.

LİKİDİTE, BORÇ ÖDEME SORUNLARI VE TASFİYE SÜREÇLERİ

• HEDEF & SKYLP: Vadesi gelen BPP borçlanmalarının ödenemediği, SPK tarafından ilgili fonların tasfiyesine karar verildiği; şirket borçlarının ortaklardan sağlanacak mali destekle en kısa sürede kapatılmasının planlandığı bildirildi.

• ORZAX: SPK tarafından tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy kuruculuğundaki yatırım fonlarının portföyünde bulunan şirket paylarının satışının tamamlandığı duyuruldu.

• EMNIS: Konkordato projesi kapsamında 59. taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

HİSSE GERİ ALIM PROGRAMLARI VE PAY HAREKETLERİ

• TCKRC: 5.000.000 adet paya karşılık 700 milyon TL kaynak ayrılarak geri alım programı başlatıldı.

• ESCAR: 15.000.000 adet pay için 200 milyon TL kaynakla geri alım programı duyuruldu.

• BETAE: 2.000.000 adet paya karşılık 250 milyon TL bütçeli geri alım programı başlatıldı.

• DCTTR: Mevcut pay geri alım programının sonlandırıldığı ilan edildi.

• AKSA: Şelale Boyner tarafından 250.000 adet payın borsada işlem görebilmesi amacıyla MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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