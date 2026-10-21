Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde piyasaları yakından ilgilendiren kritik yaptırımları açıkladı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetleri 21 Ekim 2026 tarihi saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

Söz konusu yaptırım kararlarının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

HSBC YATIRIM'A İDARİ PARA CEZASI

Kurul'un yaptığı incelemeler sonucunda HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 354 bin 803 TL idari para cezası uygulandı.

Cezanın gerekçesinde; zamanaşımına uğrayan nakit ve kıymetlerin tespitine dair yeterli araştırmanın yapılmaması ile mesleki dikkat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi öne çıktı.

DEĞERLEME ŞİRKETİ LİSTEDEN ÇIKARILDI, BORÇLANMAYA ONAY ÇIKTI

Kurul bülteninde yer alan diğer öne çıkan kararlar ise şu şekilde gerçekleşti:

• Yetki İptali: Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, SPK'nın gayrimenkul değerleme alanında yetkilendirilen kuruluşlar listesinden resmi olarak çıkarıldı.

• Borçlanma İhracına Onay: Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusu onaylandı. Satışların nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satış yöntemiyle yapılacağı bildirildi.