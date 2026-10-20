İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemelerinde, kurumun adli operasyonlar öncesinde spekülatif hisselerden tamamen çıktığı ve bu süreçte net 8 milyar TL kazanç elde ettiği belirlendi.

OPERASYON ÖNCESİ 5 HİSSEDE POZİSYONLAR KAPATILDI

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre İngiltere denetim otoriteleri FCA ve PRA lisansıyla faaliyet gösteren Merrill Lynch International, Borsa İstanbul'da fon soruşturmasına konu olan hisselerde operasyon düğmesine basılmadan hemen önce pozisyonlarını kapattı.

Sabah'tan Halit Turan'ın aktardığına göre kurumun, adli süreç başlamadan önce işlemlerini sonlandırdığı hisseler şunlar oldu:

• Destek Faktoring

• Özata Denizcilik

• Katılımevim

• Odine Solutions Teknoloji

• Peker GYO

Piyasa veri ekranlarında "BofA" koduyla işlem yapan kurumun, zamanlama açısından adli operasyonlarla sergilediği paralellik ve sağlanan 8 milyar liralık net kazancın arka planı Başsavcılık tarafından mercek altına alındı.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında, aralarında iş insanları, portföy yöneticileri ve eski bürokratların da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Soruşturma Kapsamındaki Son Durum ve Tutuklanan İsimler:



• Tera Grubundan Tutuklamalar: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal ile Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su (Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı) Erkan Kilimci tutuklananlar arasında bulunuyor.

• Diğer Kurum ve İsimler: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

• Serbest Bırakılanlar: Gözaltına alınan isimlerden Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.