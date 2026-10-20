Dün yüzde 2,49 değer kaybıyla günü 11.430,14 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ekim 2026 işlem gününe yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puandan başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında sektörler bazında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile ticaret sektörü olurken, en belirgin gerileme yüzde 5,71 ile finansal kiralama ve faktoring tarafında izlendi.

Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin yarattığı Jeopolitik riskler ve bilanço sezonu öncesi temkinli duruş hakimiyetini korurken, yurt içinde teknik seviyeler takip ediliyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın önemli destek; 11.600 ile 11.700 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

BOFA’DAN TOPLAM 1,72 MİLYAR TL’LİK NET SATIŞ

Saat 12:27 itibarıyla yabancı kurumsal işlemlerin merkezindeki Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da toplam -1,72 milyar TL net hacim ile belirgin bir satış ağırlıklı seyir izledi.

Satış tarafında en yüksek hacim Koç Holding ve savunma sanayi devlerinde yoğunlaşırken, BofA’nın en çok sattığı hisseler şu şekilde sıralandı:

• KCHOL: -424,29 milyon TL (yüzde 17,91 pay - maliyet: 200,36 TL)

• ASELS: -371,39 milyon TL (yüzde 15,68 pay - maliyet: 324,121 TL)

• TUPRS: -287,57 milyon TL (yüzde 12,14 pay - maliyet: 355,965 TL)

• AKBNK: -224,07 milyon TL (yüzde 9,46 pay - maliyet: 66,755 TL)

• GARAN: -75,46 milyon TL (yüzde 3,19 pay - maliyet: 132,49 TL)

SORUŞTURMA GÜNDEMİNDEKİ ODINE VE ASTOR’DA YABANCI İŞTAHI

Genel portföyünde satıcılı bir grafik çizen BofA'nın alım listesinin zirvesinde ise elektrik/enerji ile teknoloji hisseleri dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri hakkında tutuklama kararı verilen Odine Solutions Teknoloji (ODINE) paylarında BofA'dan dikkat çekici bir alım hamlesi geldi.

Banka, gündemdeki ODINE paylarında 35,27 milyon TL tutarında net alım gerçekleştirdi.

Alım tarafında liderlik ise 177,22 milyon TL net hacimle ASTOR'da gerçekleşti. BofA’nın en çok tercih ettiği alım listesi şu şekilde biçimlendi:

• ASTOR: 177,22 milyon TL (yüzde 27,47 pay - Maliyet: 166,892 TL)

• ODINE: 35,27 milyon TL (yüzde 5,47 pay - Maliyet: 85,69 TL)

• YKBNK: 26,57 milyon TL (yüzde 4,12 pay - Maliyet: 36,113 TL)

• GENIL: 25,81 milyon TL (yüzde 4,00 pay - Maliyet: 4,345 TL)

• PETKM: 24,50 milyon TL (yüzde 3,80 pay - Maliyet: 19,588 TL)

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