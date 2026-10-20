Şirketin 19 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklaması sonrası alınan karar doğrultusunda, RAL Holding payları yakın izleme pazarına (gözaltı pazarı) aktarılıyor.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre karar, Kotasyon Yönergesi’nin "Yakın İzleme Pazarı’na Alma" başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alındı.

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı, payların pazar değişikliğine gerekçe gösterildi.

İŞLEM SIRASI BUGÜN KAPALI, YARIN YENİDEN AÇILIYOR

Alınan düzenleme kapsamında Ral Yatırım Holding paylarının işlem sırası 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak kapatıldı. Şirket hisseleri, 21 Ekim 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işleme açılacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.