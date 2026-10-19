Şirket, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiğini açıkladı.

Ral Yatırım Holding tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen konkordato başvurusuna ilişkin bilginin; şirket ve yatırımcıların meşru haklarının korunması amacıyla SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla ertelendiği bildirildi.

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19 Ekim 2026 tarihinde verdiği karar doğrultusunda, İcra ve İflas Kanunu'nun 286. ve 287. maddeleri uyarınca 19.10.2026 saat 17.10'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı.

KONKORDATO SÜRECİNE GÖTÜREN NEDENLER

Şirket yönetimi tarafından KAP bildiriminde konkordato başvurusunun arka planı ayrıntılı şekilde paylaşıldı. 30 Haziran 2026 konsolide finansal tablolarına göre 9,2 milyar TL özkaynağa sahip olan holding, varlık ve bilanço yapısının güçlü olmasına rağmen yaşanan nakit sıkışıklığının sebeplerini şu başlıklarla özetledi:

• Ana Ortağa Yönelik Tedbir: Yakın dönemde holdingin ana ortağının şahsına yönelik tesis edilen bir tedbir kararının, şirketin tüzel kişiliğinden bağımsız olmasına rağmen banka ve aracı kurumların yaklaşımını olumsuz etkilediği ifade edildi.

• Finansman Kanalının Daralması: Bankaların kredileri kısıtlaması ve mevcut finansal ilişkilerin olağan seyrinin bozulması, kısa vadeli nakit akışında ciddi baskı oluşturdu.

• Kamu Projeleri: Kamu kurumlarıyla yürütülen projelerde beklenen finansal ve operasyonel iş birliği imkanlarının yeterince sağlanamaması da likidite baskısını artırdı.

"3,6 MİLYAR TL BORCUN 2,5 MİLYARI ENERJİ YATIRIMLARINA AİT"

Şirket, sürecin operasyonel veya ekonomik değer kaybından kaynaklanmadığının altını çizdi.

Konsolide bilançoda yer alan 3,6 milyar TL tutarındaki toplam banka kredisinin yaklaşık 2,5 milyar TL'lik kısmının, yüzde 51 bağlı ortaklık olan Ral Enerji A.Ş. tarafından kullanılan uzun vadeli enerji yatırımları kredisinden oluştuğu kaydedildi. Direct holding bünyesindeki borçluluğun ise özkaynak büyüklüğüne oranla oldukça sınırlı olduğu vurgulandı.

"FAALİYETLERİN SONA ERMESİ DEĞİL, YENİDEN YAPILANDIRMA MEKANİZMASI"

Ral Yatırım Holding yönetimi, alınan geçici mühlet kararını şirketin kapısına kilit vurulması olarak değil; mevcut varlık yapısının korunması, borçların yeniden yapılandırılması ve projelerin kesintisiz sürdürülmesi adına bir hukuki koruma şemsiyesi olarak gördüklerini açıkladı.

Şirket, bu süre zarfında tüm paydaşlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini bildirdi.